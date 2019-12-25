Три суда стран Бенилюкса приняли противоречивые решения по делу Стати - Минюст РК

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Министерство юстиции РК прокомментировало недавние судебные процессы, прошедшие в странах Бенилюкса по спорному делу между Казахстаном и молдавскими бизнесменами Стати, передает Kazakhstan Today.

В споре между Республикой Казахстан и гражданами Молдовы Анатолом Стати, Габриэлем Стати и их компаниями Ascom Group SA и Terra Raf Trans Traiding Ltd. ("Стати") три суда стран Бенилюкса в декабре 2019 года приняли противоречивые решения, констатирует пресс-служба Минюста РК.

В частности, 19 декабря 2019 года люксембургский суд проигнорировал новую корреспонденцию KPMG, полученную после слушания 10 октября 2019 года, и постановил, что арбитражное решение, вынесенное в 2013 году, должно быть признано в Люксембурге.

Люксембургский суд в значительной степени сослался на решение шведского суда от 2016 года, которое было вынесено до того, как выявилась переписка KPMG. Вместе с тем 20 декабря 2019 года суд первой инстанции Брюсселя выразил мнение, что мошенничество Стати не было определяющим вопросом для рассмотрения при вынесении арбитражного решения. При этом суд не рассматривал переписку KPMG, которая была полностью исключена из дела", - информирует ведомство.

В отличие от этих судов, Брюссельский апелляционный суд выразил совершенно иную точку зрения в решении, вынесенном 3 декабря 2019 года, в рамках разбирательства, касающегося замораживания 530 млн долларов США в Bank of New York Mellon. Апелляционный суд установил, что новая переписка KPMG, свидетельствующая о том, что Стати ввели в заблуждение KPMG, имеет отношение к действительности арбитражного решения. Суд постановил, чтобы новые доказательства были включены в дело.

Казахстан категорически не признает арбитражное решение, поскольку оно было получено путем мошенничества. С помощью скрытой сети тайно контролируемых компаний Стати совершил ряд фиктивных сделок для осуществления своих "инвестиций" в Казахстан, в том числе обманным путем завысил стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане. Эти мошеннические схемы были скрыты в финансовой отчетности Стати. В ходе арбитража Стати полагался на эту фальсифицированную финансовую отчетность в качестве доказательства своих предполагаемых инвестиций и убытков. Стати также представил арбитражному трибуналу, что его финансовые отчеты заслуживают особого доверия, поскольку они были проверены KPMG Аудит", - заявили в Минюсте.

Как сообщалось ранее, KPMG уведомила Республику 21 августа 2019 года о том, что они аннулировали все свои аудиторские заключения по финансовой отчетности Стати в Казахстане . В общей сложности это включало восемнадцать аудиторских заключений, охватывающих три года финансовой отчетности. KPMG предприняла это экстраординарное действие после изучения материалов, свидетельствующих о наличии существенных искажений в финансовой отчетности Стати. Эти искажения были основаны на предоставлении компании KPMG заведомо ложных сведений со стороны Стати. Стати руководствовался аудиторскими заключениями KPMG, фальсифицированной финансовой отчетностью и другой ложной и мошеннической информацией для получения арбитражного решения.

Стати и их адвокаты, однако, скрывали от судов и Республики существование и содержание переписки между Стати и KPMG в период с февраля 2016 года по 3 октября 2019 года, раскрытой только 25 октября 2019 года. Именно тогда стало известно, что KPMG еще в феврале 2016 года уведомила Стати в отношении подозрительных действий, существенных искажений и ложной отчетности. KPMG также указала на ложные заявления Стати в шведском суде во время рассмотрения ходатайства Республики о признании недействительным арбитражного решения. Стати скрыл эти выводы KPMG от шведского суда, тем самым получив решение, на которое суд Люксембурга теперь ссылается . Впоследствии было раскрыто, что 21 августа 2019 года KPMG уведомила Стати о том, что Стати представил ложные заверения. Это послужило основанием для решения KPMG о признании недействительными аудиторских отчетов и требовании от Стати принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшего использования недействительных отчетов. Не соблюдая эти правовые обязательства, Стати сделал обратное и предcтавил ряд искажений в судах стран Бенилюкса с целью помешать судам в полной мере ознакомиться с содержанием и последствиями Новой переписки KPMG. Стати сообщил судам, что уведомление об аннулировании и новая переписка KPMG не имеют значения и должны быть исключены из-за задержки, с которой они были представлены в суд. В то же время Стати обратился к KPMG с требованием, чтобы KPMG отозвало Уведомление об аннулировании, и обвинил KPMG в неправомерном поведении. 3 октября 2019 года KPMG подтвердила свое Уведомление об аннулировании. KPMG предприняла это, поскольку Стати не предоставил каких-либо объяснений мошенническим операциям и фактически не отрицал обвинения.





Уведомление об аннулировании и новая переписка KPMG указывают на то, что Стати занимался серьезным мошенничеством. Они также доказывают, что Стати намеренно вводил в заблуждение шведский суд, чтобы получить арбитражное решение. Сейчас Стати хочет, чтобы все другие суды полагались на это решение", - разъяснили в Минюсте РК.

Отмечается, что доказательства KPMG были раскрыты только после завершения этапа представления доказательств в Люксембурге и Бельгии. Стати и его адвокаты обеспечили, чтобы Республика не узнала об этом вовремя и суды Люксембурга и Бельгии не смогли рассмотреть эти доказательства. В суде Люксембурга Стати продолжал полагаться на отчеты KPMG и сообщил суду, что KPMG осведомлена обо всех соответствующих обстоятельствах и подтвердила, что их финансовые отчеты были достоверными и правильными. В Брюссельском суде первой инстанции Стати возражал против представления документации KPMG до и во время слушания, а затем отказался от своего возражения в конце слушания, когда Казахстан завершил свое выступление. Таким образом, Стати помешал Республике должным образом выступить по делу как в суде Люксембурга, так и в Брюссельском суде первой инстанции. Люксембургский суд также отклонил заявление Республики надлежащим образом зарегистрировать новые доказательства , включая требование заслушать свидетелей и экспертов.

В Брюссельском апелляционном суде попытки Стати потерпели серьезную неудачу после того, как судья принял новую переписку KPMG в качестве новых и актуальных доказательств. Апелляционный суд Брюсселя установил, что новая переписка KPMG имеет прямое отношение к "праву на имущество". У Суда возник вопрос о том, соответствует ли имущественное право, арбитражное решение условиям, подтверждающим замораживание активов. Теперь бельгийский суд рассмотрит вопрос о необходимости отмены замораживания активов на основании корреспонденции KPMG, свидетельствующей о мошенничестве.

Республика Казахстан будет продолжать отстаивать свои законные интересы в Великом Герцогстве Люксембург, и она уверена, что Кассационный суд Люксембурга отменит ошибочное решение от 19 декабря 2019 года, которое было основано на искажениях Стати и его адвокатов. В то же время Казахстан приветствует готовность Брюссельского апелляционного суда рассмотреть мошеннические действия Стати и их влияние на предполагаемые права Стати на принудительное исполнение арбитражного решения против Республики. Мошенничество в сфере бухгалтерского учета и отмывание денег являются серьезными преступлениями, затрагивающими все аспекты этого дела, все вовлеченные стороны и общественные интересы, в частности, когда судебная система используется в незаконных целях. Республика Казахстан безоговорочно привержена верховенству закона и не допустит, чтобы богатство казахстанского народа использовалось не по назначению для удовлетворения инвесторов-мошенников", - говорится в сообщении Министерства юстиции РК.

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