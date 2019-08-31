КПМГ аннулировала аудиторские заключения по предоставленной Стати финансовой отчетности

Нур-Султан. 30 августа. Kazakhstan Today - ООО "КПМГ Аудит" аннулировало аудиторские заключения, предоставленной со стороны Анатолия Стати финансовой отчетности, передает Kazakhstan Today.

"В письме от 21 августа 2019 года ООО "КПМГ Аудит" уведомило Республику Казахстан о том, что они аннулировали восемнадцать аудиторских заключений, охватывающих три года финансовой отчетности, выпущенной компаниями, контролируемыми Анатолием Стати, заявив, что "не следует полагаться на аудиторские заключения, выпущенные ООО "КПМГ Аудит". КПМГ предприняла это чрезвычайное действие после рассмотрения данных, свидетельствующих о наличии существенных искажений в финансовой отчетности Стати, эти искажения были основаны на предоставлении компании КПМГ заведомо ложных сведений со стороны Стати, Стати руководствовался аудиторскими заключениями KПМГ, фальсифицированной финансовой отчетностью и другой ложной и мошеннической информацией для получения арбитражного решения по Договору к энергетической хартии в декабре 2013 года в отношении Республики в размере около $500 млн", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК.

Компания КПМГ в своем письме указала, что приняла это решение после того, как "провела тщательную и независимую оценку, которая включала, но не ограничивалась материалами", предоставленными Республикой. Компания КПМГ также заявила, что в соответствии с Международными принципами аудиторской деятельности стремилась сотрудничать со Стати по этому вопросу, но от него не было ответа. Наконец, KПМГ заявила, что уведомила Стати о своем "заключении и просила (Стати) принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшего или будущего использования аудиторского заключения (KПМГ)".

Материал, рассмотренный KПМГ, включал доказательства, указывающие, что Стати завышал стоимость своих предполагаемых инвестиций в Казахстан на сотни миллионов долларов за счет фиктивных скрытых сделок со связанными сторонами. В материале также содержались показания под присягой бывшего финансового директора Стати г-на Артура Лунгу, полученные Республикой в апреле 2019 года, в которых г-н Лунгу дал показания о том, что Стати сделал ряд существенных ложных искажений в отношении КПМГ в связи с аудиторской проверкой финансовой отчетности и что в данной финансовой отчетности были существенные искажения. Г-н Артур Лунгу в настоящее время проживает в США и работает в компании Amni Petroleum International Petroleum Development Company", - отметили в ведомстве.

По данным Минюста, Республика Казахстан в настоящее время предпринимает меры по информированию соответствующих органов власти о действиях и выводах КПМГ. 22 августа 2019 года Республика подала письмо компании KPMG и соответствующие материалы в голландский суд, в котором Стати требует принудительного исполнения полученной мошенническим путем решения ДЭХ.

Как сообщалось ранее, в июне 2017 года в ходе исполнительного производства, инициированного Стати, Верховный суд Англии вынес обоснованное заключение, в котором он установил, что "имеются достаточные доказательства для возбуждения судебного дела в отношении того, что решение ДЭХ было получено мошенническим путем," и что в интересах правосудия требовалось, чтобы обвинения в мошенничестве со стороны Казахстана" рассматривались в суде и решались по существу". В ответ Стати отказался от этого разбирательства при условии, что он в дальнейшем не возбудит повторно исполнительное производство в Англии, а также заплатит значительные судебные издержки и расходы республике. Нынешние действия КПМГ подтверждают, что решение Верховного суда Англии было верным и что решение ДЭХ получено мошенническим путем.

Мошенническая схема, совершенная Стати и его сообщниками, является прямой атакой на систему урегулирования споров между инвестором и государством (ISDS), созданную для защиты прямых иностранных инвестиций в Казахстан. Республика продолжит принимать меры по защите иностранных инвестиций в Казахстане, включая выявление действий таких сторон, как Стати, которые злоупотребляют системой ISDS и манипулируют ею в своих мошеннических целях", - заключили в Минюсте.





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