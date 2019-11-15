Стати отозвали иск против Казахстана в Нью-Йорке

Нур-Султан. 14 ноября. Kazakhstan Today - Анатол и Габриэль Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd. 12 ноября подали уведомление о добровольном отказе от их иска против Республики Казахстан в Окружном суде США по Южному Округу Нью-Йорка (Нью-Йоркский суд), передает Kazakhstan Today.

Стати подал этот иск в июне 2017 года. Этим иском Стати просил нью-йоркский суд об исполнении решения Апелляционного суда Швеции от декабря 2016 года. Иск Стати содержал два требования. Первое - исполнение арбитражного решения на сумму порядка $500 млн. Второе - взыскание судебных расходов Стати в Швеции на сумму порядка $3,5 млн", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Казахстана.

По информации ведомства, в ответ в сентябре 2017 года Республика Казахстан подала ходатайство, в котором просила нью-йоркский суд отклонить дело как юридически несостоятельное или, в качестве альтернативы, приостановить дело. В сентябре 2018 года нью-йоркский суд приостановил рассмотрение дела до окончания апелляционного производства РК в Вашингтоне. В октябре 2019 года нью-йоркский суд обязал стороны подать совместное письмо о статусе дела до 15 ноября 2019 года, с разъяснением, намерены ли стороны продолжить рассмотрение дела с учетом завершения апелляционного производства в Вашингтоне.

Отмечается, что одним из фактических аргументов в защиту РК в Нью-Йорке является то, что решение в Швеции было получено мошенническим путем. В совместном письме о статусе дела, Республика ходатайствовала бы перед судом о рассмотрении ранее поданного заявления Казахстана об отклонении дела. Если бы это ходатайство было отклонено, Республика планировала включить в свою защиту факты получения решения в Швеции путем мошенничества. В результате Казахстан получил бы право на раскрытие информации от Стати.

Стати, в свою очередь, вместо того, чтобы подать в суд совместное письмо о статусе дела, в одностороннем порядке отказался от своего иска. Таким образом, Стати избежал рассмотрения ходатайства Республики Казахстан об отклонении дела судом Нью-Йорка, а также судебных разбирательств по вопросам мошенничества Стати, поднимаемыми Республикой Казахстан", - заявили в Минюсте.

Ранее, в июне 2017 года, Высокий суд Англии опубликовал 22-страничное обоснованное заключение, в котором говорится, что "существуют достаточно убедительные доказательства того, что арбитражное решение было получено мошенническим путем", и что этот вопрос должен быть рассмотрен в отдельном судебном заседании. В ответ Стати отозвал свой иск об исполнении арбитражного решения в Англии, но при условии, что он никогда не возобновит исполнительное производство в этой стране, а также оплатит Казахстану значительные судебные издержки и расходы.

По информации пресс-службы, в настоящее время РК ведет судебный процесс по делу о мошенничестве Стати в нескольких юрисдикциях, включая Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Республика представила доказательства мошенничества Стати, в том числе показания под присягой бывшего финансового директора Стати Артура Лунгу.

Показания Артура Лунгу свидетельствуют, что Стати сделал ряд существенных ложных заявлений КПМГ Аудит (KPMG) в связи с аудитом финансовой отчетности компаний Стати, и что данная финансовая отчетность была существенно искажена. После представления этих доказательств и проведения независимой проверки KPMG 21 августа 2019 года опубликовала письменное уведомление о признании недействительными всех их аудиторских отчетов по финансовой отчетности компаний Стати - 18 аудиторских отчетов, охватывающих три года", заявив, что не следует полагаться на аудиторские отчеты, выпущенные КПМГ "Аудит", - сообщили в пресс-службе.

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