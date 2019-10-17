Верховный суд США отклонил ходатайство Казахстана о пересмотре решения по делу Стати

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - Верховный суд США своим постановлением от 15 октября текущего года отклонил все 222 ходатайства о пересмотре решений за текущий период, в том числе ходатайство Республики Казахстан о пересмотре решения Апелляционного суда США по округу Колумбия в отношении принудительного исполнения решения против Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

"ВС США прямо указал, что этот отказ не означает, что суд выразил мнение о правильности оспариваемого решения или аргументов, приведенных в пользу ходатайства о пересмотре. Согласно позиции ВС США, отказы в пересмотре не имеют "никакой причастности на взгляды суда по существу дела". Решение о рассмотрении вопроса ВС США является вопросом судебного усмотрения, а не права. По этой причине в год более чем из 6000 поданных заявок рассматривается только от 60 до 75 петиций. Таким образом, средний показатель успеха для заявления для рассмотрения составляет примерно один процент, что означает, что около 99% заявлений отклоняется", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции Казахстана.

В ведомстве отмечают, что, несмотря на очень низкую вероятность того, что ВС США пересмотрит решение любого суда нижестоящей инстанции, в любом случае Республика воспользовалась своим правом добиваться пересмотра решения по этому делу, поскольку решения нижестоящих судов лишали Республику возможности представить свою позицию защиты в связи с мошенничеством Анатола Стати и его сообщников.

Мошенничество Стати было подтверждено недавно полученными доказательствами, в том числе решением KPMG от 21 августа 2019 года отозвать свои аудиторские отчеты для компаний Стати - восемнадцать аудиторских отчетов в течение трех лет . KPMG опубликовал это решение после ознакомления с материалами, которые показали, что Стати завышал стоимость своих предполагаемых инвестиций в Казахстан на сотни миллионов долларов за счет фиктивных нераскрытых сделок со связанными сторонами. Материал, рассмотренный KPMG, также включал показания под присягой бывшего финансового директора Стати Артура Лунгу, полученные Республикой в апреле 2019 года, в которых Лунгу признал, что Стати сделал ряд существенно ложных искажений в отношении KPMG в связи с аудитом финансовой отчетности, и что эта финансовая отчетность была существенно искажена. Эти новые доказательства не приобщены к материалам дела, рассматриваемым ВС США или нижестоящими судами", - разъяснили в Минюсте.

В ведомстве подчеркнули, что Казахстан продолжит принимать меры по защите иностранных инвестиций в Казахстане, включая выявление действий таких сторон, как Стати, которые злоупотребляют системой урегулирования споров между инвестором и государством и манипулируют ею в своих мошеннических целях.

Напомним, бизнесмены Анатол и Габриель Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Суд торговой палаты Стокгольма обязал казахстанскую сторону выплатить Стати и их компаниям более $500 млн в виде возмещения ущерба и судебных издержек за нарушение международных обязательств Казахстана . 1 марта 2019 года итальянский апелляционный суд озвучил арбитражное решение в пользу бизнесменов Стати от 19 декабря 2013 года подлежащим исполнению и отклонил возражения Казахстана. По решению арбитража, Казахстан должен выплатить компании Ascom Group около $525 млн: $277,8 млн за месторождения Толкын и Боранколь, $31,3 млн за разрыв контракта на использование недр, $199 млн за незаконченный завод и ещё около $9 млн - судебные издержки. Астана отказалась исполнять решение арбитража, и судебные разбирательства затянулись на годы, дойдя в многочисленных исках до суда в США. В частности, 23 марта 2018 года окружным судом первой инстанции по округу Колумбия (США) вынесено решение о признании арбитражного решения по иску Анатолия и Габриеля Стати, Ascom Group, S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd. При вынесении данного решения суд отказал республике внести дополнительные материалы о том, что арбитражное решение было получено мошенническим путем.





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