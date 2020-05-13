Алматы. 12 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Алматы, передает Kazakhstan Today.
В ходе поездки в южную столицу глава государства ознакомится с проектами модернизации и строительства ряда инфраструктурных объектов города", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.
Кроме того, по его информации, Касым-Жомарт Токаев посетит новый центр мобильного скрининга по выявлению коронавирусной инфекции, ознакомится с ходом реконструкции главного ботанического сада, а также посетит строящийся дом социальных услуг.
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