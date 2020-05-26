Президент Казахстана подписал поправки в законодательство по вопросам мобилизации

Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации", сообщила пресс-служба Акорды.

Напомним, что закон позволит повысить ответственность лиц за неисполнение обязанностей в области мобилизационной подготовки , установить постоянный контроль за организацией и проведением мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, а также сохранить и своевременно обновить запасы материальных ресурсов в государственном материальном резерве.

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