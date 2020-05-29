Ряд министерств укорили в отсутствии работы по устранению коррупционных рисков

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Госсекретарь Казахстана Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, на котором рассмотрен ход реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы, передает Kazakhstan Today.

Также на заседании подведены итоги исполнения государственными органами рекомендаций, внесенных по итогам проведения внешних анализов коррупционных рисков.

Участники мероприятия также обсудили вопросы формирования антикоррупционной культуры, образования и воспитания. Заслушаны доклады первых руководителей Агентства по противодействию коррупции, министерств образования и науки, финансов, здравоохранения, юстиции, культуры и спорта", - информирует пресс-служба Акорды.

Как отмечено на мероприятии, в ходе реализации в 2019 году 37 пунктов Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы имелись факты некачественного их исполнения (Министерство культуры и спорта; Министерство образования и науки), нарушения сроков (Министерство информации и общественного развития, Министерство юстиции и Верховный суд), а также иные недостатки при конечной реализации поставленных задач (Министерство финансов; Министерство здравоохранения).

За прошлый год Антикоррупционной службой проведено 10 внешних анализов коррупционных рисков на центральном уровне, 226 - на региональном. По их итогам внесено 2096 рекомендаций об устранении коррупционных рисков, в рамках которых принято более 800 организационных мер, инициировано внесение изменений в 63 нормативно-правовых актов. К примеру, Министерством труда и социальной защиты населения изменен механизм оплаты трудоустроенных лиц в рамках госпрограммы "Енбек". АО "КазАвтоЖол" внесло изменения во внутренние нормативные документы в части обязательного участия представителей общественности во всех проводимых тендерах, а все государственные услуги переведены в электронный формат. Комитетом науки Министерства образования и науки пересмотрен порядок рассмотрения финансирования научных проектов, на треть обновлен состав национальных научных советов, обеспечена открытость и объективность их деятельности путем онлайн-трансляции заседаний и открытого голосования с обоснованиями выставленных баллов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что имеются проблемные вопросы при реализации рекомендаций. Зачастую это касается фактов, когда устранение коррупционных рисков выходит за рамки полномочий одного госоргана, что порождает длительность их разрешения.

Также отмечено отсутствие активной работы со стороны государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора при использовании ими института внутреннего анализа коррупционных рисков.

Так, за последние 4 года государственные органы и организации провели свыше 10 тысяч таких анализов, при этом только в 175 случаях (2%) сформированы рекомендации по устранению рисков.

Как правило, справки по итогам анализов составляются формально, с вынесением дежурных рекомендаций, либо вообще констатируется отсутствие коррупционных рисков. Ряд государственных органов (министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности; культуры и спорта; национальной экономики; иностранных дел; здравоохранения; труда и социальной защиты населения; индустрии и инфраструктурного развития; сельского хозяйства; обороны) не проводили эту работу с 2016 года", - отмечает пресс-служба.

В ходе рассмотрения проблем формирования антикоррупционной культуры, образования и воспитания был отмечен бессистемный характер работы в данном направлении, когда отдельные элементы выпадают из общего контекста антикоррупционной политики. В этой связи акцентировано внимание на необходимости принятия комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера, с использованием координирующей роли Антикоррупционной службы в сфере противодействия коррупции.

Кушербаев отметил, что, учитывая важность и актуальность формирования антикоррупционной культуры, эта работа должна иметь приоритетный характер, а соответствующие мероприятия должны найти отражение в Плане по реализации Антикоррупционной стратегии на предстоящий период.

По итогам заседания государственный секретарь дал поручения по надлежащей реализации Антикоррупционной стратегии, проведению анализов коррупционных рисков, а также формированию антикоррупционной культуры в обществе в свете требований главы государства.

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