В Казахстане создадут республиканский стабфонд лекарственных средств

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Алексей Цой рассказал об исполнении поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по принятию мер по качественному планированию и закупу лекарственных средств, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане будет создан республиканский стабилизационный фонд на базе ТОО "СК-Фармация". Данная мера принята в рамках исполнения поручения главы государства по качественному планированию и закупу лекарственных средств.

Кроме того, Цой сообщил, что в республике упрощены процедуры сертификации и регистрации, а также процедуры разового ввоза.

Проводится насыщение розницы лекарственными средствами за счет ускорения поставок специальными грузовыми бортами. Сформированы в регионах специальные стабилизационные фонды. Проводится расширение перечня АЛО (амбулаторно-лекарственное обеспечение)", - рассказал он.

Глава МЗРК также сообщил, что формируется месячный запас лекарственных средств.

До 22 июля текущего года в медицинские организации будут отгружены лекарственные средства в размере месячной потребности", - цитирует Цоя пресс-служба премьер-министра РК.





Министр здравоохранения также сообщил об исполнении поручения президента по выработке мер по улучшению ситуации на селе.

"Для оказания медицинской помощи пациентам с ПЦР-положительными случаями коронавирусной инфекции и пневмониями на уровне села развернуто 2,5 тысячи инфекционных и 11 тысяч провизорных коек", - рассказал он.





Цой отметил, что для оказания амбулаторной помощи на селе созданы и функционируют 1493 мобильных бригад, что покрывает 94% потребности.





"Задействована на селе 641 машина скорой медицинской помощи. Дополнительная потребность – 141 машина - будет покрыта за счет реализуемых договоров финансового лизинга до конца текущего года. Вместе с тем будут закуплены 53 рентген-аппарата для районных больниц у отечественных товаропроизводителей", - проинформировал он.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства