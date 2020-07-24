Главный государственный санитарный врач РК высказалась о продлении карантина

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на брифинге СЦК высказалась о продлении карантина, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день карантин продлен до 2 августа. Естественно, каждый день, ежедневно, еженедельно проводится оценка эффективности карантинных мероприятий. В зависимости от их эффективности будет приниматься решение об его ужесточении или ослаблении", - отметила Есмагамбетова.

Также она ответила на вопрос о закрытии зон отдыха на территории Казахстана.

На сегодня каждый главный санитарный врач соответствующей территории наделен правом ужесточать те или иные карантинные меры. Потому что, к сожалению, мы не можем в масштабах страны в полной мере, с подробностями знать ситуацию в каждом населенном пункте, районе, регионе. Поэтому главные санитарные врачи наделены полномочиями ужесточать требования по карантину. Это касается в том числе и туристических зон. Поэтому если будет необходимость введения таких карантинных мер, они будут вводиться", - пояснила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

Как отметил заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди, данный вопрос прорабатывается.

Мы сейчас серьезно прорабатываем вопросы об ограничении деятельности зон отдыха, в том числе пляжей. Поэтому население должно правильно понимать эти меры... Я так чувствую, что есть понимание у людей, что эти меры на сегодня необходимы. По каждой отдельной зоне отдыха, по каждому отдельному туристическому объекту будут приниматься решения местными властями под руководством санитарных врачей", - добавил заместитель министра внутренних дел РК.

Также введен запрет на въезд на территорию национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Бутаковка, Алмаарасан, в том числе радоновый источник) на любом виде транспорта. В выходные дни нацпарки закрыты для посещения . Пешие прогулки разрешаются только в будние дни. Запрещается проведение экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу, за исключением индивидуальных не более 3 человек или членов одной семьи.

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