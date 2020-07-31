Система Orphus

Токаев выразил соболезнования президенту Кыргызстана

30.07.2020, 11:50 11584
Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Сооронбаю Жээнбекову и народу Кыргызстана в связи с днем национального траура по жертвам пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба президента Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.
 
В Кыргызстане 30 июля 2020 года объявлено Днем национального траура в память о жертвах пандемии коронавирусной инфекции.
 

От имени народа Казахстана и от себя лично хотел бы выразить искренние слова поддержки в день национального траура в память о гражданах братского Кыргызстана, ставших жертвами пандемии коронавирусной инфекции. В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты, глубоко соболезную родным и близким безвременно ушедших, а всем, кто сегодня борется с этой коварной болезнью, желаю скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме соболезнования президента Казахстана.

 
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что принимаемые решительные меры, единство и сплоченность кыргызстанцев позволят стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране в самое ближайшее время, а также заверил, что Казахстан, как и прежде готов оказывать посильную помощь братскому народу Кыргызстана и прилагать усилия по совместному противодействию коронавирусной инфекции.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая