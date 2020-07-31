Токаев выразил соболезнования президенту Кыргызстана

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Сооронбаю Жээнбекову и народу Кыргызстана в связи с днем национального траура по жертвам пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба президента Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

В Кыргызстане 30 июля 2020 года объявлено Днем национального траура в память о жертвах пандемии коронавирусной инфекции.

От имени народа Казахстана и от себя лично хотел бы выразить искренние слова поддержки в день национального траура в память о гражданах братского Кыргызстана, ставших жертвами пандемии коронавирусной инфекции. В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты, глубоко соболезную родным и близким безвременно ушедших, а всем, кто сегодня борется с этой коварной болезнью, желаю скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме соболезнования президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что принимаемые решительные меры, единство и сплоченность кыргызстанцев позволят стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране в самое ближайшее время, а также заверил, что Казахстан, как и прежде готов оказывать посильную помощь братскому народу Кыргызстана и прилагать усилия по совместному противодействию коронавирусной инфекции.

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