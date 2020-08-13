В Караганде оштрафовали предпринимателей за нарушение карантинных требований

Караганда. 12 августа. Kazakhstan Today - Рейды по соблюдению карантинных мер проводятся в Караганде, передает Kazakhstan Today.

На территории Караганды, согласно постановлению главного санитарного врача области, действует карантинный режим, нарушение которого подпадает под статьи Кодекса об административных правонарушениях РК. Основным требованием главного санитарного врача является недопущение распространения коронавирусной инфекции среди населения. Но некоторые предприниматели нарушают его, сообщает Polisia.kz

К примеру, с 3 по 10 августа текущего года сотрудники полиции выявили 13 нарушений в сфере малого и среднего бизнеса. Это отсутствие термометров, медицинских масок и перчаток у продавцов, несоблюдение расстояния между клиентами. По всем фактам сотрудниками СЭС составлены административные материалы по части 1 статьи 425 КоАП РК.

По данным полиции, 5 августа в одном из кафе города проводились поминки, во время которых присутствовало множество людей. За что владелица кафе подвергнута штрафу в размере более 600 тысяч тенге.

8 августа полицейские выявили два бара, которые функционировали после 22.00.

10 августа после полуночи и 11 августа в 04.45 выявлены СПА-салоны, принимавшие клиентов.

Вышеназванные факты - всего их более 80 - зарегистрированы в отделах полиции, и материалы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия процессуального решения.

В ночное время, помимо нарушений карантинных требований, полицейские выявляют лиц, нарушающих тишину.

Напомним, с июля текущего года внесены изменения в статью 437 КоАП РК, предусматривающие ответственность за нарушение тишины. Теперь время тишины на территории РК в будние дни с 22.00 до 09.00, в праздничные и выходные дни - с 23.00 до 10.00.

В УП города Караганды зарегистрировано более 200 фактов, когда граждане игнорировали данное требование закона. Каждый из них был подвергнут административному штрафу в размере до 10 тысяч тенге. Полицейские убедительно просят граждан воздержаться от проведения массовых мероприятий.

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