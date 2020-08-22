В МИД РК подготовили справочную таблицу для обучающихся в зарубежных вузах студентов

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - С начала работы Оперативного штаба МИД РК по вопросам обучения казахстанских студентов за рубежом поступило множество звонков и обращений от студентов и их родителей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, сотрудники Оперативного штаба максимально оперативно реагируют на поступающие обращения, осуществляют сбор информации и запросов для дальнейшей обработки, а затем обратного информирования заявителей.

На основе поступившей информации казахстанские дипломаты за рубежом установили связь с каждым университетом и министерствами образования в странах своего нахождения. Выясняются предлагаемый формат обучения, правила заезда / выезда в ту или иную страну и другие вопросы, касающиеся обучения иностранных студентов.

В этой связи штабом подготовлена информационная таблица по требованиям зарубежных учебных заведений для казахстанских студентов за рубежом. Таблица будет периодически обновляться в онлайн-режиме. С ней можно ознакомиться здесь

Ранее сообщалось, что студентов, которые не могут выехать за рубеж на обучение, переведут в казахстанские вузы.

Кроме того, на портале "Электронное правительство" стала доступна услуга, с помощью которой студенты колледжей, училищ и учебных центров профессиональной подготовки могут подать электронное заявление на перевод и восстановление.

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