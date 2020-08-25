Назначен заместитель акима Алматинской области

Им стал 36-летний Рустам Али, который ранее занимал должность руководителя управления внутренней политики Алматинской области.
Согласно данным из открытых источников, Рустам Али родился в 1984 году в поселке Карабулак Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "востоковедение", Жетысуский государственный университет имени Жансугурова по специальности "финансы". Доктор философии (PhD). Автор и соавтор ряда научно-исследовательских книг.
Трудовую деятельность начал корреспондентом газеты "Деловая неделя" в Алматы. В разные годы был фрилансером, работал редактором международного отдела газеты "Деловая неделя", преподавал на факультете востоковедения КазНУ имени аль-Фараби, был заместителем редактора газеты "Деловая неделя", директором ГККП "Жетысу жастары" в Талдыкоргане, акимом Кайнарлинского сельского округа Ескельдинского района, руководителем областного управления по вопросам молодежной политики, преподавателем Академии государственного управления при президенте РК по Алматинской области.
С мая 2016 года исполнял обязанности руководителя управления внутренней политики Алматинской области.
Напомним, заместитель акима Алматинской области Серикжан Бескемпиров скончался 10 июня от пневмонии.
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