Назначен заместитель акима Алматинской области

Талдыкорган. 24 августа. Kazakhstan Today - По приказу акима Алматинской области в регионе назначен новый заместитель акима, передает Kazakhstan Today.

Им стал 36-летний Рустам Али, который ранее занимал должность руководителя управления внутренней политики Алматинской области.

Согласно данным из открытых источников, Рустам Али родился в 1984 году в поселке Карабулак Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "востоковедение", Жетысуский государственный университет имени Жансугурова по специальности "финансы". Доктор философии (PhD). Автор и соавтор ряда научно-исследовательских книг.

Трудовую деятельность начал корреспондентом газеты "Деловая неделя" в Алматы. В разные годы был фрилансером, работал редактором международного отдела газеты "Деловая неделя", преподавал на факультете востоковедения КазНУ имени аль-Фараби, был заместителем редактора газеты "Деловая неделя", директором ГККП "Жетысу жастары" в Талдыкоргане, акимом Кайнарлинского сельского округа Ескельдинского района, руководителем областного управления по вопросам молодежной политики, преподавателем Академии государственного управления при президенте РК по Алматинской области.

С мая 2016 года исполнял обязанности руководителя управления внутренней политики Алматинской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства