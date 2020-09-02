Правительству поручено приступить к реализации практических мер по улучшению экологической ситуации

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что охрана окружающей среды и экологическое развитие выходят на первый план казахстанской повестки дня, передает Kazakhstan Today.

Этим вопросом занимается весь цивилизованный мир, и нам негоже оставаться в стороне от магистральной тенденции. Разработан проект нового Экологического кодекса, призванный решить целый ряд системных проблем. Прошу парламент рассмотреть и принять этот важный документ до конца года", - сказал президент.

Глава государства поручил правительству приступить к реализации практических мер по улучшению экологической ситуации. Следует утвердить долгосрочные планы сохранения и рационального использования биологического разнообразия.

В течение пяти лет будет осуществлена посадка более 2 миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов - в населенных пунктах. Эта акция приведет к масштабному озеленению нашей страны. Остро стоит вопрос наращивания зеленого пояса вокруг столицы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что законодательно и нормативно нужно защитить национальные парки и другие природные богатства Казахстана, ужесточить уголовное и административное преследование граждан, совершающих правонарушения в этой сфере.

Необходимо уделить должное внимание экологическому воспитанию подрастающего поколения в школах и вузах. Экологическую акцию "Birge - taza Qazaqstan", призванную укрепить экологические ценности в обществе, следует проводить на систематической основе. Важная задача - активное развитие культуры экологического туризма внутри страны", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что в среднесрочной перспективе рост экономики должен становиться все более "зеленым". Поэтому уже сейчас следует заложить основу для глубокой декарбонизации.

Президент поручил правительству в сотрудничестве с научным обществом и частным сектором разработать пакет предложений по "зеленому росту".

Правительству совместно с гражданским сектором предстоит также разработать законопроект "О защите животных". Отношение к животным является мерилом цивилизованности любого государства, а у нас с этим далеко не все в порядке", - сказал глава государства.

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