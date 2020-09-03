Мажилис рекомендовал кандидатуру Багдата Мусина на должность главы МЦРИАП РК

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Мажилис парламента Казахстана внедряет новый формат согласования министров, передает Kazakhstan Today.

С нынешней сессии в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона РК "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" в мажилисе введён новый формат согласования кандидатур. Отныне все кандидаты на должность министра будут представлять членам профильных комитетов мажилиса свою программу развития сферы, сообщает пресс-служба мажилиса.

Отмечается, что депутаты намерены уделять особое внимание и обеспечению кандидатом преемственности работы, чтобы все начатые госпрограммы были завершены.

Сегодня на заседании комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса согласована кандидатура Багдата Мусина для назначения на должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Вопрос рассмотрен мажилисменами. Члены комитета задали Багдату Мусину ряд вопросов. В частности, речь шла о преемственности подходов в реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан". Мажилисмены интересовались и тем, как планируется решать вопросы обеспечения школьников дистанционным обучением и, в том числе, будут ли разрабатываться казахстанские программы для удалённой видеосвязи.

Кроме того, депутаты подняли вопросы обеспечения сёл Интернетом.

По итогам заседания Комитета по данному вопросу принято соответствующее заключение. В документе, в частности, отмечается, что комитет по экономической реформе и региональному развитию мажилиса парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона РК "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" представленную премьер-министром Казахстана кандидатуру Мусина Багдата Батырбековича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

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