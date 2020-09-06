В Казахстане начали производить стационарные аппараты ИВЛ

Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил предприятие оборонной промышленности ТОО "Казахстан Аселсан инжиниринг", которое в условиях пандемии организовало производство стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает Kazakhstan Today.

Данный аппарат предназначен для длительной вентиляции легких взрослых и детей в отделениях реанимации и интенсивной терапии в лечебных учреждениях. Аппарат ИВЛ соответствует требованиям Министерства здравоохранения РК и прошел успешное испытание в Многопрофильном инфекционном центре Нур-Султана, получив положительное экспертное заключение медицинских специалистов, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

На сегодняшний день осуществляется промышленная сборка аппаратов ИВЛ с уровнем локализации до 30% с перспективой его увеличения до 50 и более процентов. Уровень локализации в течение производственного цикла будет повышаться благодаря оснащенности ТОО "Казахстан Аселсан инжиниринг" современным технологическим оборудованием и высокой компетентности инженерно-технического персонала в сфере производства электронных, радиоэлектронных и оптических приборов. В производстве аппаратов ИВЛ задействован технологический потенциал других оборонных предприятий РК.

По разнарядке Министерства здравоохранения аппараты ИВЛ в течение сентября - октября текущего года будут доставлены в медицинские учреждения по всем регионам страны в количестве 1500 единиц.

Наряду со сборкой аппаратов ИВЛ, инженерно-технический персонал предприятия обеспечит обучение медицинских работников в лечебных учреждениях, а также в режиме 24/7 будет осуществлять техническую поддержку. Предприятием предоставляется гарантийный срок обслуживания в течение 3 лет.

Глава правительства ознакомился с производством и поручил обеспечить своевременную доставку изделий в медицинские учреждения страны.

В осмотре производственной площадки ТОО "Казахстан Аселсан инжиниринг" приняли участие заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, министр здравоохранения Алексей Цой и аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

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