Асылбек Смагулов назначен членом ЦИК

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса парламента РК Асылбек Смагулов назначен членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты поддержали кандидатуру Асылбека Смагулова на эту должность.

Смагулов Асылбек Айжарыкович, родился в 1970 году в совхозе Нура Иргизского района Актюбинской области. Доктор юридических наук, профессор.

Трудовую деятельность начал рабочим в 1987 году. С 1988 по 1990 годы служил в Вооруженных силах СССР. Службу в правоохранительных органах начал в 1991 году с должности милиционера ОБ ППС при ГОВД Актюбинска.

1991-1992 годы - слушатель Свердловской высшей школы МВД СССР;

1992-1995 годы - слушатель Карагандинской высшей школы МВД РК, которую окончил с отличием.

С 1995 по 2000 годы преподаватель, адъюнкт, старший преподаватель Карагандинской высшей школы МВД Республики Казахстан.

С 2000 по 2012 годы доцент, начальник кафедры уголовного права и криминологии, заместитель начальника Академии по научно-исследовательской работе, заместитель начальника Академии по организации учебно-методической работы Академии финансовой полиции Республики Казахстан.

С 2012 по 2016 год являлся директором ГУ "Институт законодательства Республики Казахстан".

С 24 марта 2016 года является депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан VI созыва от партии "Нур Отан". На сегодняшний день является членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента Республики Казахстан.

Является членом Правового совета при партии "Нур Отан", Союза журналистов Республики Казахстан, Междисциплинарного совета по координации научного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции при Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Автор более 100 научных трудов, опубликованных в различных изданиях, в том числе 2 учебника (в соавторстве), более 10 учебных пособий и монографий.

Женат, имеет двоих детей.

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