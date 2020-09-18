МИОР рассмотрело вопросы доступа к информации

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - 17 сентября в Нур-Султане под председательством министра информации и общественного развития Аиды Балаевой прошло очередное заседание Комиссии по вопросам доступа к информации, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания была заслушана информация о мерах по популяризации и развитию порталов "Открытого правительства". Также был рассмотрен вопрос защиты персональных данных.

По итогам докладов министр выступила с предложением обсудить данный вопрос с экспертами на постоянно действующем круглом столе, сообщает пресс-служба МИОР РК.

В ходе заседания также обсуждены итоги проведенного АО "НИКХ "Зерде" анализа данных, содержащихся в информационных системах государственных органов.

Как показал анализ, рядом государственных органов не обеспечивается своевременная актуализация наборов открытых данных на портале "Открытые данные" (data.egov.kz).

Также на заседании обсуждены итоги ревизии отраслевого законодательства РК на предмет его соответствия требованиям, стандартам и принципам в области доступа к информации.

В свою очередь, министр подчеркнула, что результаты исследования свидетельствуют о необходимости совершенствования законодательства в области доступа к информации.

По итогам заседания Комиссией выработан ряд рекомендаций государственным органам и организациям квазигосударственного сектора в части усиления работы с порталами "Открытого правительства".

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