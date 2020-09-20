Расследование уголовных дел в Казахстане переводят в электронный формат

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Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Расследование уголовных дел поэтапно переводится в электронный формат. Об этом в ходе общественного совета Министерства иностранных дел сообщил глава ведомства Ерлан Тургумбаев, передает Kazakhstan Today.

Расследование уголовных дел поэтапно переводится в электронный формат. Проводится работа по переводу в "цифру" государственных услуг, до конца года планируем довести этот показатель до 91%. Развиваются системы видеоконтроля, в том числе за дорожным движением. Патрульная полиция оснащена планшетами, видеорегистраторами, терминалами", - проинформировал Тургумбаев.

Отдельно министр отметил работу по противодействию коррупции. Совместно с антикоррупционной службой и институтами гражданского общества реализуется трехсторонний план. Принимаются меры по снижению коррупционных рисков в подразделениях, сообщает Polisia.kz

Министр также рассказал о реформе местной полицейской службы по принципу "полиция в шаговой доступности".

Ключевая роль в реформе местной полицейской службы отводится участковым инспекторам полиции, являющимся основным звеном в сфере профилактики правонарушений. Разрабатываются меры по повышению их статуса. Предполагается укрепить институт участковых, повысить должностные оклады и предельные по должности звания", - отметил министр.

Особое внимание планируется уделить вопросам расширения полномочий участковых в сфере профилактики правонарушений и бытового насилия, а также возродить советы общественности при участковых пунктах.

Глава ведомства сообщил, что в Карагандинской области проводится пилотный проект перехода на "сервисный" формат обеспечения общественной безопасности для установления партнерских отношений с местным сообществом.

В ближайшее время такой же проект начнет действовать в столице. Одновременно внедряются в практику пошаговые алгоритмы действий участковых в вопросах коммуникаций с населением.





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