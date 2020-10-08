Токаев поручил актуализировать план реагирования на случай второй волны COVID-19

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today -Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с Национальным банком актуализировать план реагирования на случай ухудшения социально-экономической обстановки и новой волны коронавирусной инфекции и внести его на согласование в администрацию президента до конца октября, передает Kazakhstan Today.

По поручению главы государства был подготовлен комплексный план реагирования на случай ухудшения социально-экономической обстановки и новой волны коронавирусной инфекции.

Однако сегодняшние тревожные реалии, в частности, усиление санкционного давления на Россию, обострение ситуации в Закавказье, соседних государствах, другие внешние факторы требуют адекватного учета в наших антикризисных планах и прогнозах", - подчеркнул Токаев на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

В связи с этим правительству совместно с Нацбанком было поручено актуализировать план и внести его на согласование в администрацию до конца октября.

По словам главы государства, Казахстану в целом удалось избежать критического спада экономической активности в стране.

Правительством были предприняты шаги по стимулированию бизнеса, оказана помощь уязвимым группам населения", - отметил Токаев.

Он также сообщил, что Всемирный банк на днях дал высокую оценку положительной динамике основных показателей социально-экономического развития страны.

Вместе с тем надвигающаяся вторая волна пандемии во всем мире диктует новые задачи. Правительство должно иметь набор мер и соответствующие ресурсы для продолжения антикризисных мер в следующем году", - добавил президент.

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