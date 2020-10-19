Токаев назвал дату первого заседания Высшего совета по реформам

Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев обсудил с Сума Чакрабарти повестку первого заседания Высшего совета по реформам, которое пройдет 21 октября, передает Kazakhstan Today.

Об этом президент написал в своем Твиттере.

В ходе встречи с советником, заместителем председателя Высшего совета по реформам @SumaChakrabarti обсудили повестку первого заседания Совета, которое пройдет 21 октября с.г. Обозначены базовые реформы, их проработка должна быть начата в кратчайшие сроки", - написал глава государства.

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