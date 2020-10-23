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Волонтера года выберут в Казахстане

22.10.2020 10045
Волонтера года выберут в Казахстане
Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане 26 октября стартует приём заявок на конкурс на соискание международной премии "Волонтер года", передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, по инициативе президента РК Касым-Жомарта Токаева была учреждена международная премия "Волонтер года". В рамках реализации Года волонтера в РК запускается конкурс на соискание международной премии "Волонтер года".
 
В конкурсе могут принять участие претенденты со всего мира. Для этого необходимо подать заявку и заполнить данные по волонтерской деятельности на интернет-платформе qazvolunteer.kz.
 

Прием заявок стартует с 9 часов 26 октября и продолжится до 9 часов 15 ноября 2020 года. Конкурс проходит в два этапа: первый - открытое онлайн-голосование на интернет-платформе qazvolunteer.kz, второй - участники, набравшие наибольшее количество голосов и прошедшие на второй этап, оцениваются конкурсной комиссией", - говорится в распространенном сообщении.

 
В итоге победителями будут признаны по три претендента по каждой из следующих номинаций:
 
- "Лучшая волонтерская организация";
 
- "Лидер корпоративного волонтерства";
 
- "За участие в борьбе с коронавирусной инфекцией";
 
- "Лидеры целей устойчивого развития";
 
- "Лучший социальный помощник";
 
- "За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций";
 
- "За активное участие в поиске пропавших без вести людей";
 
- "За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений";
 
- "За активное участие в развитии здравоохранения";
 
- "За активное участие в пропаганде здорового образа жизни";
 
- "За вклад в популяризацию знаний";
 
- "За вклад в сохранение и защиту окружающей среды";
 
- "За вклад в укрепление мира, дружбы и согласия";
 
- "За вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия";
 
- "За вклад в решение вопросов зоозащиты";
 
- "За вклад в решение социальных задач".
 
Правила присуждения международной премии "Волонтер года" размещены на интернет-ресурсах Министерства информации и общественного развития РК.
 
С подробными условиями конкурса можно ознакомиться по следующей ссылке.
 
В МИОР отметили, что международная премия направлена на поощрение волонтеров и группы волонтеров, отечественных и международных волонтерских организаций, внесших вклад в решение социальных и общественных полезных задач.
 

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