Волонтера года выберут в Казахстане

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане 26 октября стартует приём заявок на конкурс на соискание международной премии "Волонтер года", передает Kazakhstan Today.

В конкурсе могут принять участие претенденты со всего мира. Для этого необходимо подать заявку и заполнить данные по волонтерской деятельности на интернет-платформе qazvolunteer.kz.

Прием заявок стартует с 9 часов 26 октября и продолжится до 9 часов 15 ноября 2020 года. Конкурс проходит в два этапа: первый - открытое онлайн-голосование на интернет-платформе qazvolunteer.kz, второй - участники, набравшие наибольшее количество голосов и прошедшие на второй этап, оцениваются конкурсной комиссией", - говорится в распространенном сообщении.

В итоге победителями будут признаны по три претендента по каждой из следующих номинаций:

- "Лучшая волонтерская организация";

- "Лидер корпоративного волонтерства";

- "За участие в борьбе с коронавирусной инфекцией";

- "Лидеры целей устойчивого развития";

- "Лучший социальный помощник";

- "За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций";

- "За активное участие в поиске пропавших без вести людей";

- "За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений";

- "За активное участие в развитии здравоохранения";

- "За активное участие в пропаганде здорового образа жизни";

- "За вклад в популяризацию знаний";

- "За вклад в сохранение и защиту окружающей среды";

- "За вклад в укрепление мира, дружбы и согласия";

- "За вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия";

- "За вклад в решение вопросов зоозащиты";

- "За вклад в решение социальных задач".

Правила присуждения международной премии "Волонтер года" размещены на интернет-ресурсах Министерства информации и общественного развития РК.

В МИОР отметили, что международная премия направлена на поощрение волонтеров и группы волонтеров, отечественных и международных волонтерских организаций, внесших вклад в решение социальных и общественных полезных задач.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства