Мун Чжэ Ин пригласил Токаева посетить Южную Корею

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Главы государств рассмотрели текущее состояние и перспективы углубления стратегического партнерства между двумя странами, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Касым-Жомарт Токаев и Мун Чжэ Ин дали высокую оценку успешному экономическому сотрудничеству, ставшему возможным в результате договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Республики Корея в Казахстан в апреле 2019 года.

Президент Мун Чжэ Ин особо отметил открытие завода по производству легковых автомобилей "Hyundai" в Алматы.

Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение положительной динамикой товарооборота, несмотря на последствия пандемии.

Собеседники констатировали укрепление взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, в том числе по линии ВТО и МАГАТЭ.

В ходе беседы также были затронуты вопросы продуктивного сотрудничества в борьбе против пандемии коронавируса.

Президент Республики Корея подтвердил свое приглашение Касым-Жомарту Токаеву посетить Южную Корею с визитом в следующем году.

21 октября первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в РК Ку-Хонг-соком.

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