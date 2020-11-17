Токаев подписал закон по вопросам охраны госграницы и национальной безопасности

Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности", передает Kazakhstan Today.

Текст закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что закон позволит оптимизировать управленческую деятельность органов национальной безопасности , а также усовершенствовать систему защиты и охраны государственной границы путём развития инфраструктуры и использования специальных технических средств.

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