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Токаев подписал закон по вопросам охраны госграницы и национальной безопасности

16.11.2020 4807
Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности", передает Kazakhstan Today.
 
Текст закона публикуется в печати.
 
Ранее сообщалось, что закон позволит оптимизировать управленческую деятельность органов национальной безопасности, а также усовершенствовать систему защиты и охраны государственной границы путём развития инфраструктуры и использования специальных технических средств.
 

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