Сенат принял закон по вопросам охраны госграницы и национальной безопасности

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - На пленарном заседании сената депутаты приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности", передает Kazakhstan Today.

Закон позволит оптимизировать управленческую деятельность органов национальной безопасности, а также усовершенствовать систему защиты и охраны государственной границы путём развития инфраструктуры и использования специальных технических средств, сообщает пресс-служба сената.

В законе рассмотрены важные меры. Они направлены на реализацию поручений президента страны по обеспечению незыблемости государственной границы. В настоящее время мы видим, что в мире возникают различные вызовы, поэтому важно сформировать прочную систему охраны и защиты границ в соответствии с требованиями времени. Надеемся, что принятый сегодня закон позволит повысить эффективность работы органов национальной безопасности, пограничной службы и будет служить для обеспечения незыблемости наших границ", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

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