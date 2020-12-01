В Минобороны пояснили запрет на ношение военной формы

Как сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на ведомство, военная форма со знаками различия (шевронами, погонами, другими нашивками, обозначающими принадлежность к Вооруженным силам, другим войскам и воинским формированиям) запрещена к ношению лицам, не имеющим к ним отношения. Сами костюмы камуфляжные, без знаков различия, не являются военной формой. Они доступны на рынках и в магазинах и не запрещены к ношению гражданскими лицами.
Напомним, 22 ноября в Атырау сотрудники военной полиции разъясняли любителям камуфляжной формы, что носить ее запрещено - можно получить штраф.
24 ноября рейды по местам торговли форменным обмундированием проводили алматинские полицейские. В ходе отработки шесть продавцов были привлечены к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного статье 196 КоАП РК.
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