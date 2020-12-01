В Минобороны пояснили запрет на ношение военной формы

Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны РК пояснили, в каких случаях действует запрет на ношение камуфляжной формы гражданскими лицами и что необходимо знать для того, чтобы не получить штраф за незаконное ношение военной формы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на ведомство, военная форма со знаками различия (шевронами, погонами, другими нашивками, обозначающими принадлежность к Вооруженным силам, другим войскам и воинским формированиям) запрещена к ношению лицам, не имеющим к ним отношения. Сами костюмы камуфляжные, без знаков различия, не являются военной формой. Они доступны на рынках и в магазинах и не запрещены к ношению гражданскими лицами.

Напомним, 22 ноября в Атырау сотрудники военной полиции разъясняли любителям камуфляжной формы, что носить ее запрещено - можно получить штраф.

24 ноября рейды по местам торговли форменным обмундированием проводили алматинские полицейские. В ходе отработки шесть продавцов были привлечены к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного статье 196 КоАП РК.

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