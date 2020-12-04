Токаев выступил на саммите ОДКБ

Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает Kazakhstan Today.

В ходе выступления глава государства заявил, что Казахстан настроен провести прозрачные и справедливые парламентские выборы.

В Казахстане стартовал очередной электоральный процесс. На 10 января 2021 года назначены выборы депутатов нижней палаты парламента и местных представительных органов. Выборы состоятся в конституционные сроки. Всем политическим силам предоставлено достаточно времени на подготовку. В этом году мы реализовали пакет беспрецедентных демократических реформ. Они направлены на развитие многопартийности и политической конкуренции, повышение гражданской активности", - сказал он.

Так, по словам президента, на законодательном уровне закреплен институт парламентской оппозиции и введена 30% квота в партийных списках для женщин и молодежи.

Мы настроены провести прозрачные и справедливые выборы. Надеемся на поддержку наших партнеров, ожидаем наблюдателей от ваших государств, а также по линии парламентских ассамблей СНГ и, конечно же, ОДКБ", - отметил Токаев.





В свою очередь, президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что "Казахстан пройдет это событие своего внутриполитического календаря очень достойно". Он также отметил, что еще до парламентских выборов переговорит с президентом Казахстана по всем вопросам, которые представляют интерес не только в рамках ОДКБ, но и двустороннем плане.

Президент также сообщил, что в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины.





Мы определяемся с площадкой. Скорее всего, это будет на площадках действующих фармацевтических заводов", - пояснил Цой.

Напомним, парламентские выборы в Казахстане пройдут 10 января 2021 года.

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