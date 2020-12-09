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Токаев подписал указы о присуждении госпремий

08.12.2020 10774
Токаев подписал указы о присуждении госпремий
Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы "О присуждении Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы" и "О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2020 года в области литературы и искусства имени Абая", передает Kazakhstan Today.
 
Своим указом президент Казахстана постановил присудить Государственную премию мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы 2020 года за выдающийся вклад в развитие сферы медицины, укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами Торегельды Шарманову. За выдающийся вклад в развитие сферы образования и науки, укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами - Шигео Катсу.
 
Кроме того, рассмотрев рекомендации комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая, президент постановил присудить государственную премию Республики Казахстан 2020 года в области литературы и искусства имени Абая:
 
1.        Абдрахманов Сауытбек Абдрахманулы, культурологу - за исследование "Абыз Абіш";
 
2.        Аксункар Серик, поэту - за сборник стихов "Кокейімде Култегіннін жазуы";
 
3.        Есім Гарифолла, писателю - за трилогию "Гулама-наме";
 
4.        Жолдасбекову Мырзатаю, литературоведу - за сборник историко-литературоведческих исследований "Улы Дала адебиеті";
 
5.        Канапьянову Бахытжану Мусахановичу, поэту - за сборник стихов "Достояние души";
 
6.        Мукановой Розе Кажигалимовне, драматургу - за сборник драматических произведений "Сарра";
 
7.        Нурмаганбетов Тынымбай Нурмаганбетулы, писателю - за сборник прозаических произведений "Періштелердін олімі".
 
Указы вводится в действие со дня их официального опубликования, говорится на сайте Акорды.
 

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