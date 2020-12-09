Токаев подписал указы о присуждении госпремий

Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы "О присуждении Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы" и "О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2020 года в области литературы и искусства имени Абая", передает Kazakhstan Today.

Своим указом президент Казахстана постановил присудить Государственную премию мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы 2020 года за выдающийся вклад в развитие сферы медицины, укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами Торегельды Шарманову. За выдающийся вклад в развитие сферы образования и науки, укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами - Шигео Катсу.

Кроме того, рассмотрев рекомендации комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая, президент постановил присудить государственную премию Республики Казахстан 2020 года в области литературы и искусства имени Абая:

1. Абдрахманов Сауытбек Абдрахманулы, культурологу - за исследование "Абыз Абіш";

2. Аксункар Серик, поэту - за сборник стихов "Кокейімде Култегіннін жазуы";

3. Есім Гарифолла, писателю - за трилогию "Гулама-наме";

4. Жолдасбекову Мырзатаю, литературоведу - за сборник историко-литературоведческих исследований "Улы Дала адебиеті";

5. Канапьянову Бахытжану Мусахановичу, поэту - за сборник стихов "Достояние души";

6. Мукановой Розе Кажигалимовне, драматургу - за сборник драматических произведений "Сарра";

7. Нурмаганбетов Тынымбай Нурмаганбетулы, писателю - за сборник прозаических произведений "Періштелердін олімі".

Указы вводится в действие со дня их официального опубликования, говорится на сайте Акорды.

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