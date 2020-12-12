Токаев в следующем году продлит мораторий на создание субъектов квазигоссектора

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Дальнейшее разгосударствление экономики играет ключевую роль в развитии реальной конкуренции и создании равных возможностей для каждого предпринимателя. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня на церемонии награждения победителей конкурса "Алтын сапа" , передает Kazakhstan Today.

Мы последовательно создаем условия для значительного снижения доли государственного участия в экономике. В текущем году завершается мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора. Считаю, что его цели все еще в полной мере не достигнуты. Поэтому моим указом данный мораторий будет продлен до конца следующего года. Помимо создания оптимальной бизнес-среды, государство также предпринимает системные меры для всестороннего развития предпринимательства в стране", - цитирует президента пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что, несмотря на пандемию и мировой экономический кризис, в обрабатывающей промышленности РК по итогам 11 месяцев сохраняется темп роста на уровне 3,3%. В текущем году в рамках Карты индустриализации запускается более 200 производств, создающих 20 тыс. новых рабочих мест. За последние 5 лет доля малого и среднего бизнеса в экономике увеличилась с 24 до 32%. Количество занятых в сфере предпринимательства выросло на 21% - с 2,8 до 3,4 млн человек. В этом году был принят восьмой пакет законодательных инициатив, предусматривающих дальнейшее дерегулирование, упрощение процедур, сокращение сроков предоставления государственных услуг для бизнеса.

С 1 января 2020 года моим указом на ближайший трехлетний период введен мораторий на проверки субъектов малого и микропредпринимательства. По моему поручению правительство и Национальная палата "Атамекен" уже приступили к разработке новых подходов к регуляторной политике. Начиная со следующего года, поэтапно будут приняты законодательные нормы по пересмотру действующих требований и внедрению принципа "регулирования с чистого листа". Это позволит убрать неактуальные положения и дублирующие правила, создав принципиально новую систему "Умного регулирования" бизнеса", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также сообщил, что в период пандемии бизнес получил отсрочки по кредитам, налоговые каникулы, другие льготы и преференции. Общий объем поддержки составил свыше 1,5 трлн тенге.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что членство Казахстана в ВТО и ЕАЭС, развитие интернет-торговли открывает новые возможности и рынки сбыта, но вместе с тем усиливает конкуренцию со стороны зарубежных производителей. В этих условиях казахстанскому бизнесу необходимо постоянно улучшать качество продукции и производительность труда, осваивать новые передовые технологии и бизнес-практики.

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