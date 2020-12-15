Назначен начальник службы безопасности Назарбаева

Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Батырбек Байбосынов назначен заместителем начальника службы государственной охраны Республики Казахстан - начальником службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Первого Президента Казахстана.

В конце ноября кадровые перестановки произошли в Министерстве торговли и интеграции.

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