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Назначен начальник службы безопасности Назарбаева

14.12.2020 12340
Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Батырбек Байбосынов назначен заместителем начальника службы государственной охраны Республики Казахстан - начальником службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает пресс-служба Первого Президента Казахстана. 
 
В конце ноября кадровые перестановки произошли в Министерстве торговли и интеграции.
 

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