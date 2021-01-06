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Президент подписал три закона

05.01.2021 9343
Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - Как сообщает пресс-служба Акорды, Касым-Жомарт Токаев подписал три закона, передает Kazakhstan Today. 
 
Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности". Закон позволит улучшить функционирование таможенной информационной базы и системы "Единого окна", а также послужит снижению коррупционных рисков, сводя к минимуму участие человека, а также минимизирует коррупционные проявления и значительно сократит сроки оказания госуслуг. 
 
Также подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ветеринарии". Госветеринарно-санитарные инспекторы получают право осуществлять фото- и видеофиксации при проведении ветеринарно-санитарного контроля и надзора. Процесс предоставления госуслуги по выдаче ветеринарного паспорта станет автоматизированным, что позволит сократить бумажный документооборот, упростить и ускорить время его получения, а также сэкономить бюджетные средства. 
 
Подписанный президентом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам хлопковой отрасли и признании утратившим силу закона Республики Казахстан "О развитии хлопковой отрасли" призван снизить существующие административные барьеры и создать условия, которые привлекут в эту отрасль инвестиции, включая кредитные ресурсы финансовых организаций.
 

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