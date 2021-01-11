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Как проходят выборы в Алматинской области

10.01.2021 21736
Талдыкорган. 10 января. Kazakhstan Today - Аким Алматинской области Амандык Баталов проголосовал на выборах в мажилис и маслихаты, передает Kazakhstan Today.
 
10 января в Казахстане проходят выборы в мажилис и маслихаты. Одной из территорий, имеющих наибольшее количество избирательных участков, оказалась Алматинская область. Всего в регионе 1053 участка, которые готовы к массовому потоку граждан, желающих отдать голос за своего кандидата. Обеспечены пункты бюллетенями и другой необходимой документацией, а также средствами для санитарной обработки.
 
С раннего утра на избирательных участках - поток граждан, которые спешат сделать свой выбор. Среди них учителя, спортсмены, студенты, врачи и другие. 
 
Сделал свой выбор и аким Алматинской области Амандык Баталов. В избирательном участке №974 города Талдыкоргана вместе со своей супругой он отдал голос за своего кандидата.
 
Одним из первых прибыл на участок серебряный призер Олимпийских игр 2008 года Нурбакыт Тенизбаев.
 

Я сделал свой выбор, так как считаю это своим долгом перед страной. Как патриот своего государства, призываю всех казахстанцев проголосовать за одну партию", - сказал Нурбакыт Тенизбаев.

 
Среди тех, кто не остался в стороне и проявил свою гражданскую позицию, - молодой и амбициозный предприниматель, участник проекта "100 новых лиц Казахстана" Елдос Баялышбаев. 
 

Свой выбор я сделал давно! Призываю казахстанцев быть патриотами и участвовать в сегодняшних выборах. Ведь именно от ваших голосов зависит будущее наших детей, родных, близких и страны в целом", - отметил Елдос Баялышбаев.

 
Особую активность на выборах сейчас проявляют представители СМИ. Блогеры, журналисты и инфлуенсеры страны регулярно проявляют свое мнение по поводу подготовки к выборам, а также активно делают селфи и снимают видео с участков.
 
По словам талдыкорганского блогера Жанны Арынбековой, пойти на выборы должен каждый.
 

Мы, представители СМИ, хотим участвовать в жизни страны, и именно поэтому я проявила желание внести свой вклад в выборы партии в Казахстане. Считаю это своим долгом перед страной. Мое государство меня всегда поддерживает, создает комфортные условия для моего образования, роста как личности. Регулярно поощряет меня и дает огромную мотивацию. Так почему бы и мне благоприятно не повлиять на будущее Казахстана. Участвовать в выборах - гражданский долг каждого гражданина Республики", - говорит Жанна Арынбекова.

 
Напомним, в Казахстане на выборы в Мажилис 10 января 2021 года допущены пять политических партий, от них баллотируются 312 кандидатов.

 

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