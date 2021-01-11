В ЦИК озвучили предварительные итоги явки избирателей на выборы в мажилис и маслихаты

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров рассказал, как прошли выборы в мажилис парламента и маслихаты всех уровней в Республике Казахстан, передает Kazakhstan Today.

По данным, которые предоставили к 22 часам 10 января избирательные комиссии областей, городов республиканского значения и столицы, избирательные бюллетени получили 63,3% от общего количество избирателей, включенных в списки избирателей.





В том числе: по Акмолинской области - 72,8%, по Актюбинской области - 58,8%, по Алматинской области - 73,5%, по Атырауской области 56,4%, по Восточно-Казахстанской области - 72,4%, по Жамбылской области - 72,2%, по Западно-Казахстанской области - 62,4%, по Карагандинской области - 70,7%, по Костанайской области - 71,8%, по Кызылординской области - 73,9%, по Мангистауской области - 55%, по Павлодарской области - 71,3%, по Северо-Казахстанской области - 75,5%, по Туркестанской области - 65,8%, по Нур-Султану - 45,1%, по городу Алматы - 30,3%, по Шымкенту - 56,5%.





По республике голосование на участках закончилось в 20.00. В соответствии с границами часовых поясов на территории Республики в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21.00 по времени Нур-Султана.

В Казахстане 10 января проходили выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов. На выборы в мажилис были допущены пять политических партий, от них баллотировались 312 кандидатов.





В 8 часов по времени Нур-Султана к голосованию приступили все 9994 избирательных участка по стране и 17 при представительствах Казахстана в иностранных государствах. 49 избирательных участков за рубежом приступали к голосованию с учетом разницы часовых поясов. В списки избирателей на начало голосования включено 11 915 903 избирателя. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.





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