Абдыкаликова встретилась с новым санврачом Кызылординской области

Кызылорда. 11 января. Kazakhstan Today -Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова встретилась с руководителем областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Динарой Жанабергеновой и обсудила эпидемиологическую ситуацию в регионе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, Абдыкаликова подчеркнула, что в период пандемии возлагается большая ответственность на санврачей.

Вы назначены на должность в непростое время. Наша главная общая цель - это здоровье граждан. Надеемся, что для улучшения эпидемиологической ситуации в регионе будет проведена соответствующая работа. Желаю удачи в новой должности", - сказала аким области.

Также аким области поручила руководителю департамента активизировать разъяснительные мероприятия по соблюдению карантинных требований среди населения. Дала ряд поручений в целях профилактики коронавирусной инфекции.

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