Казахстан запретил ввоз томатов из Азербайджана

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today -С 16 января Комитет госинспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК ввел временное ограничение на ввоз плодов томата с территории Азербайджан, передает Kazakhstan Today.

Как сообщат пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК, при проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов из Азербайджана в 17 случаях был выявлен вирус коричневой морщинистости Tomato brown rugose cfruit virus (ToBRFV). В связи с этим комитет ввел временную карантинную фитосанитарную меру.

В соответствии с Международными стандартами ISPM №13 "Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии" в азербайджанское Агентство направлены соответствующие нотификации.

Ограничительные меры введены с 16 января с целью недопущения распространения вируса на территории Казахстана.

Вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV) может привести к потере урожая пасленовых на 30-70%.

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