Глава ФСМС отказался назвать размер своей заработной платы

фото: kaztag.kz

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - Главу Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Болата Токежанова в ходе брифинга в СЦК спросили, сколько он зарабатывает, передает Kazakhstan Today.

В прошлом году мы провели оптимизацию деятельности фонда и штатной численности, сократили 49 человек как в центральном аппарате, так и в его филиалах. Кроме этого, если вы знаете, что ранее у нас топ-менеджмент входило семь человек, теперь это председатель и четыре его заместителя. То есть два человека было оптимизировано. По зарплате, во-первых, схема окладов была утверждена в 2017 году советом директоров. В течение последних трех лет она не менялась. Соответственно, на этот год мы пока не предполагаем пересмотр зарплат. Что касается окладов председателя и моих заместителей, это относится к категории коммерческой тайны", - ответил Токежанов.

Он добавил, что когда подписывал контракт, подписал документ о неразглашении информации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства