Токаев поручил реализовать инициативы по оказанию правовой помощи гражданам и предпринимателям

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Министр юстиции Республики Казахстан Марат Бекетаев отчитался перед главой государства об основных итогах работы ведомства за 2020 год, передает Kazakhstan Today.

Марат Бекетаев проинформировал президента о ходе разработки законопроектов, их правовой экспертизе, а также о работе по оказанию правовой помощи гражданам и представителям бизнеса.

Касым-Жомарт Токаев поручил Марату Бекетаеву продолжить работу по обеспечению качественной подготовки законопроектов, а также на высоком уровне реализовать инициативы по оказанию правовой помощи гражданам и предпринимателям", - сообщает пресс-служба Акорды.

Министр также сообщил, что в настоящее время реализуется ряд инициатив по регулированию деятельности адвокатов и юридических консультантов, цифровизации их услуг, повышению профессиональной квалификации специалистов данной сферы и развитию дисциплинарных функций.

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