В Минсельхозе создают Земельную комиссию

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане в связи с окончанием моратория на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам создают Земельную комиссию и приступят к разработке поправок в Земельный кодекс, передает Kazakhstan Today.

В текущем году заканчивается введенный в 2016 году мораторий на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам и в частную собственность казахстанцам. Главой государства поручено создать Земельную комиссию и до ноября обеспечить принятие поправок в Земельный кодекс", - сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

При этом он отметил, что работа по формированию специальной комиссии по земельным вопросам начата, в нее войдут все заинтересованные стороны, в том числе депутаты парламента, представители агробизнеса, отраслевых союзов и ассоциаций, НПП "Атамекен", акиматов областей и другие.

По итогам работы Земельной комиссии и обсуждения предлагаемых мнений будут выработаны единые концептуальные подходы по введению в оборот земель сельхозназначения, которые лягут в основу нового законопроекта. Разработка данного законопроекта уже предусмотрена в плане законопроектных работ правительства на 2021 год", - проинформировал министр.

Кроме того, он сообщил, что по поручению главы государства Минсельхоз ведет разработку Концепции Национального проекта по развитию АПК на следующие пять лет. Уже идет активное обсуждение Концепции Нацпроекта с представителями агробизнеса, науки, и другими заинтересованными сторонами.

В первой декаде февраля мы планируем презентовать проект Концепции на площадке "Атамекен" перед бизнесом и далее, после одобрения всеми заинтересованными сторонами, в соответствии с требованиями Системы государственного планирования рассмотреть в правительстве с участием депутатов парламента, представителей государственных органов, акиматов областей и агробизнеса", - сказал Сапархан Омаров.

По его словам, Нацпроект будет принят к июлю 2021 года. При этом не позднее июня документ планируется рассмотреть на Высшем совете при президенте Республики Казахстан по реформам.

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