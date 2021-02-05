Токаев дал ряд поручений по повышению боевого потенциала Вооруженных сил

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, который доложил о текущем состоянии и мерах по повышению боеготовности Вооруженных сил, передает Kazakhstan Today.

Ермекбаев проинформировал президента об оснащении казахстанской армии современным вооружением и техникой, развитии инфраструктуры, цифровизации, обеспечении информационной безопасности, подготовке миротворческих подразделений.

Министр сообщил, что с учетом анализа строительства армий развитых государств Министерство обороны предлагает национальный проект "Модернизация армии". Реализация нацпроекта позволит существенно повысить боевой потенциал армии и обеспечить определенный социально-экономический эффект.

Министр также отчитался о ходе исполнения поручения Верховного главнокомандующего по созданию Единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры (ИКТ) военного назначения . Единый оператор обеспечит бесперебойное устойчивое функционирование, сопровождение автоматизированных систем управления войсками и ресурсами, информационных систем и единой транспортной среды военного назначения, отвечающих требованиям информационной безопасности. Кроме того, главе государства была представлена информация о подготовке военнослужащих для участия в операциях по поддержанию мира. По словам Нурлана Ермекбаева, прорабатывается направление в миссии ООН наиболее востребованных подразделений - военно-медицинских, инженерных, разведывательных, а также военной полиции", - сообщает пресс-служба Акорды.

По итогам встречи Токаев дал ряд поручений, касающихся повышения боевого потенциала Вооруженных сил, их качественного развития с учетом современных вызовов и угроз, оснащения армии, взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом по производству некоторых видов вооружения в Казахстане, а также цифровизации Вооруженных сил. Президент отметил важность расширения миротворческой деятельности и международного сотрудничества с военными ведомствами других стран по проведению совместных учений и использованию полигонов.

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