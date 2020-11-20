В Минобороны появится должность заместителя министра по цифровизации

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны будет введена новая должность - заместитель министра по цифровизации. Об этом на заседании коллегии ведомства сообщил президент РК - верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении президент заявил о важности оснащения казахстанской армии самыми передовыми цифровыми технологиями и средствами. Для решения этой задачи им было принято решение о введении должности заместителя министра обороны по цифровизации, сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме того, Верховный главнокомандующий поручил до 1 ноября 2021 года создать Единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения.

Касым-Жомарт Токаев также назвал ряд приоритетов в оснащении войск современными вооружениями, исходя из реальных угроз. В частности, он отнес к таким приоритетам создание сильной противовоздушной обороны, развитие элементов радиоэлектронной борьбы видов и родов войск, увеличение парка военно-транспортной авиации в целях повышения мобильности войск.

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