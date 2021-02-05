В Ливане отметили профессионализм казахстанских миротворцев

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана, находящиеся в миротворческой миссии "Временные силы ООН в Ливане", приняли участие в учении "RITEX" по отработке основных действий групп быстрого реагирования в различных критических ситуациях, передает Kazakhstan Today.

Общее руководство подразделениями осуществлялось командиром четвертой сводной миротворческой роты майором Жанатом Бирбалановым. Управление и координация велись по средствам связи со штаба роты, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

На протяжении шести месяцев мы на постоянной основе участвовали во всех тренировках и учениях, которые проводились как главным штабом ООН в Ливане, так и индийской стороной. Казахстанские миротворцы показали высокий уровень подготовки и профессионализма , что было отмечено руководством главного штаба Временных сил ООН в Ливане. Эти тренировки еще раз показали, что боеготовность казахстанских военнослужащих постоянно находится на высоком уровне", - сказал Жанат Бирбаланов.

Миротворцы были подняты по сигналу учебной тревоги ранним утром. По сценарию, недалеко от казахстанско-индийской базы было обнаружено самодельное взрывное устройство. Дежурная смена сообщила о случившемся в штаб роты. Прибывшие на место французские военнослужащие приступили к разминированию. О происшествии доложили в международную военную полицию, а также в адрес ливанской армии. В результате было организовано оцепление, для безопасности гражданского населения были перекрыты дороги в случае возможной угрозы.

Группы быстрого реагирования отработали действия при получении различных сигналов, дежурные подразделения - при обнаружении самодельного взрывного устройства вблизи базы, а также порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Казахстанские военнослужащие действовали совместно с индийскими миротворцами. За время участия в миссии они наладили взаимодействие в вопросах выполнения различных задач. Представители штаба миссии и посредники отметили уверенные, решительные и профессиональные действия казахстанского миротворческого контингента. Важную роль в повышении готовности казахстанского подразделения к действиям в реальной обстановке играют еженедельные тренировки, ежемесячные тактические учения "Blue porcupine" и занятия по алгоритму действий при обнаружении самодельных взрывных устройств", - подчеркнули в Минобороны.

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