В Ливане поощрили казахстанского миротворца

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - При подведении итогов за август командир Индийского миротворческого батальона дал положительную оценку деятельности казахстанских миротворцев в Ливане, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, за отличные показатели по боевой и миротворческой подготовке, высокую воинскую дисциплину он вручил военнослужащему воинской части 44736 регионального командования "Восток" старшему сержанту Вячеславу Моору ценный подарок.

4-я сводная миротворческая рота приступила к выполнению миссии в составе Индийского миротворческого батальона первого августа. В нее вошли 120 лучших офицеров и военнослужащих-контрактников из различных воинских частей Казахстана.

Напомним, 20 августа в Капшагайском гарнизоне Алматинской области состоялся второй этап отправки военнослужащих четвертой миротворческой роты в Ливан для участия в миротворческой миссии ООН.

14 сентября Министерство обороны Казахстана опубликовало официальное сообщение, опровергающее информацию о заражении коронавирусом казахстанских миротворцев.

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