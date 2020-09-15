В Минобороны опровергли информацию о заражении COVID-19 казахстанских миротворцев в Ливане

Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - Министерство обороны Казахстана опубликовало официальное сообщение, опровергающее распространяемую в СМИ информацию о заражении коронавирусом казахстанских миротворцев, передает Kazakhstan Today.

В средствах массовой информации распространяются сообщения о заражении коронавирусной инфекцией военнослужащих, участвующих в выполнении миротворческой миссии в Ливане. По состоянию на 14 сентября текущего года среди личного состава индийского миротворческого батальона и казахстанской миротворческой роты заболевших COVID-19 нет", - заверили в пресс-службе Минобороны.

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