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Транспортный налог можно посчитать на портале КГД

04.02.2021 7210
Транспортный налог можно посчитать на портале КГД
Фото: zakon.kz
Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - По многочисленным просьбам граждан Комитет государственных доходов напомнил, как легко провести расчет налога на транспортные средства, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в пресс-службе КГД, для этого достаточно на портале Комитета www.kgd.gov.kz найти калькулятор и внести данные о налоговом периоде, виде и объеме двигателя транспортного средства. Электронный сервис сам посчитает сумму причитающего налога.
 
Калькулятор размещен на главном экране портала, в разделе "Электронные сервисы", его легко найти.
 

В соответствии с внесенными с текущего года изменениями, налог на транспортные средства физических лиц нужно оплатить не позднее 1 апреля 2021 года", - отметили в пресс-службе комитета.

 
В этой связи также пересмотрен алгоритм расчета пени по налогу на транспортные средства.
 
Ранее в КГД ответили на вопросы бухгалтеров об изменениях в порядке расчета ИПН.
 
Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан по итогам акции по списанию пени были списаны 2 миллиард тенге долга более 1 миллиону граждан.
 

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