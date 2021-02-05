Транспортный налог можно посчитать на портале КГД

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Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - По многочисленным просьбам граждан Комитет государственных доходов напомнил, как легко провести расчет налога на транспортные средства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе КГД, для этого достаточно на портале Комитета www.kgd.gov.kz найти калькулятор и внести данные о налоговом периоде, виде и объеме двигателя транспортного средства. Электронный сервис сам посчитает сумму причитающего налога.

Калькулятор размещен на главном экране портала, в разделе "Электронные сервисы", его легко найти.

В соответствии с внесенными с текущего года изменениями, налог на транспортные средства физических лиц нужно оплатить не позднее 1 апреля 2021 года", - отметили в пресс-службе комитета.

В этой связи также пересмотрен алгоритм расчета пени по налогу на транспортные средства.

Ранее в КГД ответили на вопросы бухгалтеров об изменениях в порядке расчета ИПН.

Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан по итогам акции по списанию пени были списаны 2 миллиард тенге долга более 1 миллиону граждан.

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