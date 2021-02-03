В КГД ответили на вопросы бухгалтеров об изменениях в порядке расчета ИПН

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК ответили на вопросы бухгалтеров

касательно изменений, внесенных в порядок расчета ИПН, передает Kazakhstan Today.

Вступившие в силу нормы по применению вычетов по ОПВ и взносам на ОСМС для физических лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, и работников (ретроспективно с 2018 года и 2020 года) не являются ошибкой. Данные нормы были предусмотрены на стадии законопроектной работы и размещены в открытом доступе на официальных сайтах Министерства национальной экономики РК и парламента РК, на портале электронного правительства. Предлагаемые на тот момент изменения прошли согласование с бизнес-сообществом", - отмечают в КГД.

В ведомстве напомнили, что с июля 2018 года уплата ОПВ была обязательством физического лица, работающего на основании договора гражданско-правового характера, и только с 2019 года такая уплата является обязательством налогового агента.

Соответственно, если во втором полугодии 2018 года ОПВ не уплачивались самостоятельно физическим лицом, пересчет облагаемого ИПН дохода не требуется, и нет необходимости вносить изменения в налоговую отчетность по ИПН за 2018 год. В связи с чем, у налоговых агентов есть время для пересчета и изменения налоговой отчетности.

Вместе с тем отмечается, что распространяемая информация о необходимости пересчета и сдачи ФНО до марта 2021 года не соответствует действительности.

Число самостоятельно уплативших ОПВ за 2018 год составляет менее 0,1% от плательщиков ОПВ, по которым возможен пересчет суммы ИПН", - уточнили в КГД.

Отмечается, что налоговый агент вправе представить дополнительную налоговую отчетность. При этом вопрос возврата суммы уплаченного ИПН рассматривается при представлении заявления налоговому агенту на возврат излишне уплаченной суммы налога. Так, в целях оптимизации государственной услуги начиная с 2021 года, срок проведения зачетов и возвратов излишне уплаченной суммы налога сокращен с десяти до пяти рабочих дней. Также можно такую излишне уплаченную сумму оставить в счет предстоящих платежей.

В комитете госдоходов заверили, что представление деклараций по ИПН не повлияет на оценку СУР, так как в критериях применения СУР отсутствует критерий "многократное внесение изменений по ИПН".

Относительно представления деклараций, влияющих на оценку СУР, отмечаем, что критерий "Многократное внесение изменений и дополнений в ранее представленную налоговую отчетность" не является конфиденциальной информацией, что подтверждает открытость и доступность описаний данного критерия для бизнес-сообщества. Такой критерий определяется исключительно в случае, если налогоплательщиком представлено более 5 дополнительных деклараций к уменьшению по КПН и (или) НДС на общую сумму более чем 10 млн тенге. Также представление дополнительных ФНО по ИПН не влечет какой-либо ответственности бухгалтеров", - говорится в сообщении.

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