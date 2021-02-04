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Государство списало 2 млрд тенге пени по налогам физлиц

03.02.2021 7912
Государство списало 2 млрд тенге пени по налогам физлиц
Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан по итогам акции по списанию пени были списаны 2 млрд. тенге долга более 1 млн. гражданам, передает Kazakhstan Today.
 
Комитет государственных доходов сообщает, что 31 декабря 2020 года завершилась амнистия для физических лиц по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства. Налоговая амнистия по списанию пени для физических лиц проводилась в соответствии с законом Республики Казахстан от 2 июля 2020 года.
 
Главным условием списания являлась уплата сумм основного долга по налогу.
 
Для списания пени обращаться никуда не нужно было. Достаточно было оплатить основную сумму долга - и пеня была списана автоматически. 
 

Так, по состоянию на 1 января 2020 года под условия для налоговой амнистии подходило 1 513 879 граждан, имевших основной долг в сумме 21 697 164 206 тенге и пеню в размере 4 254 324 271 тенге. По итогам года налоговой амнистией воспользовалось 1 057 764 граждан (70%) которыми уплачена сумма основного долга в размере 14 849 385 721 тенге (68%), и списана пеня на сумму 2 050 503 348 тенге (48%)", - проинформировали в пресс-службе КГД.

 
В ведомстве отметили, что результаты по количеству воспользовавшихся налоговой амнистией в 2020 году превысили результаты налоговой амнистии, прошедшей в 2019 году (в 2020 году 1,1 млн граждан, в 2019 году 755,7 тыс. граждан, или на 300 тыс. граждан больше).

 

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