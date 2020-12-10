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Казахстанцы накопили около 20 млрд тенге долгов по налогам

09.12.2020 11017
Казахстанцы накопили около 20 млрд тенге долгов по налогам
Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Около 20 млрд тенге долгов по налогам накопили казахстанцы, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, в рамках налоговой амнистии казахстанцы погасили долги по налогам в размере 7,6 млрд тенге. Возможностью списания пени воспользовались 560 458 человек. Размер списанной пени составил 874,5 млн тенге.
 
На сегодня 613,7 тыс. граждан по всему Казахстану имеют долги по налогу на транспортные средства в размере 17 млрд тенге. 90,4% из всех должников-владельцев авто имеют долг всего до 50 тыс. тенге. Наибольший долг по данному виду налога (свыше 4 млн тенге) имеют всего 0,003% от общего от общего количества должников в этой категории. 
 
Еще 2,3 млрд тенге долгов накопили 777,8 тыс. физлиц по налогу на имущество. У большей части задолжников (66,3%) долги перед бюджетом страны не превышают 1000 тенге. Однако есть и те, чей долг по этому виду налога перевалил за миллион. Таких в стране всего 33 человека (0,004% от общего количества должников в этой категории). 
 
По земельному налогу долги свыше миллиона тенге имеют 15 человек (0,002% от общего количества должников в этой категории). А вот меньше 1000 тенге должны государству 528,6 тыс. человек, или 92,6%. 

вид налога
порог
кол-во должников
сумма долга, тенге
налог на транспортные средства
до 50 тысяч тенге
554 629
     7 529 898 081  
от 50 тысяч  до 100 тысяч
35 650
     2 421 185 085  
от 100 тысяч  до 500 тысяч
20 587
     4 007 394 277  
от 500 тысяч до 1 миллиона
1 777
     1 198 949 193  
от 1  до 2 миллиона
784
     1 110 677 312  
от 2 до 3 миллиона
249
        575 864 881  
от 3 до 4 миллиона
18
          60 439 530  
свыше 4 миллионов
22
        112 512 505  
земельный налог
до 1000 тенге
582 587
        122 348 914  
от 1000 тенге  до 10 тысяч
35 555
        109 964 126  
от 10 тысяч  до 100 тысяч
10 451
        203 772 793  
от 100 тысяч до 1 миллиона
200
          37 006 195  
свыше 1 миллиона
15
          71 588 926  
налог на имущество
до 1000 тенге
515 677
        155 818 352  
от 1000 тенге  до 10 тысяч
229 119
        657 919 409  
от 10 тысяч  до 100 тысяч
30 073
        818 592 657  
от 100 тысяч до 1 миллиона
2 908
        582 193 049  
свыше 1 миллиона
33
          47 001 766  
 
В КГД напомнили, что на начало акции по списанию пени общая задолженность по 1,5 млн физических лиц составляла 24,6 млрд тенге, в том числе сумма основного долга - 20,3 млрд тенге, пени - 4,3 млрд тенге.
 
В КГД отмечают, что амнистия по списанию пени при условии оплаты основного долга по налогам действует до конца года.
 

Срок проведения налоговой амнистии - до 31 декабря 2020 года. Для списания пени обращаться никуда не нужно. Достаточно оплатить основную сумму долга. Пеня будет списана автоматически. Во всех территориальных подразделениях органов государственных доходов созданы комиссии по списанию пени. Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, перейдя по ссылке, а также с помощью мобильного приложения eSalyq mobile (AppStore, PlayMarket)", - уточнили в пресс-службе.

 

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