Казахстанцы накопили около 20 млрд тенге долгов по налогам

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Около 20 млрд тенге долгов по налогам накопили казахстанцы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, в рамках налоговой амнистии казахстанцы погасили долги по налогам в размере 7,6 млрд тенге. Возможностью списания пени воспользовались 560 458 человек. Размер списанной пени составил 874,5 млн тенге.

На сегодня 613,7 тыс. граждан по всему Казахстану имеют долги по налогу на транспортные средства в размере 17 млрд тенге. 90,4% из всех должников-владельцев авто имеют долг всего до 50 тыс. тенге. Наибольший долг по данному виду налога (свыше 4 млн тенге) имеют всего 0,003% от общего от общего количества должников в этой категории.

Еще 2,3 млрд тенге долгов накопили 777,8 тыс. физлиц по налогу на имущество. У большей части задолжников (66,3%) долги перед бюджетом страны не превышают 1000 тенге. Однако есть и те, чей долг по этому виду налога перевалил за миллион. Таких в стране всего 33 человека (0,004% от общего количества должников в этой категории).

По земельному налогу долги свыше миллиона тенге имеют 15 человек (0,002% от общего количества должников в этой категории). А вот меньше 1000 тенге должны государству 528,6 тыс. человек, или 92,6%.





вид налога порог кол-во должников сумма долга, тенге налог на транспортные средства до 50 тысяч тенге 554 629 7 529 898 081 от 50 тысяч до 100 тысяч 35 650 2 421 185 085 от 100 тысяч до 500 тысяч 20 587 4 007 394 277 от 500 тысяч до 1 миллиона 1 777 1 198 949 193 от 1 до 2 миллиона 784 1 110 677 312 от 2 до 3 миллиона 249 575 864 881 от 3 до 4 миллиона 18 60 439 530 свыше 4 миллионов 22 112 512 505 земельный налог до 1000 тенге 582 587 122 348 914 от 1000 тенге до 10 тысяч 35 555 109 964 126 от 10 тысяч до 100 тысяч 10 451 203 772 793 от 100 тысяч до 1 миллиона 200 37 006 195 свыше 1 миллиона 15 71 588 926 налог на имущество до 1000 тенге 515 677 155 818 352 от 1000 тенге до 10 тысяч 229 119 657 919 409 от 10 тысяч до 100 тысяч 30 073 818 592 657 от 100 тысяч до 1 миллиона 2 908 582 193 049 свыше 1 миллиона 33 47 001 766

В КГД напомнили, что на начало акции по списанию пени общая задолженность по 1,5 млн физических лиц составляла 24,6 млрд тенге, в том числе сумма основного долга - 20,3 млрд тенге, пени - 4,3 млрд тенге.

В КГД отмечают, что амнистия по списанию пени при условии оплаты основного долга по налогам действует до конца года.

Срок проведения налоговой амнистии - до 31 декабря 2020 года. Для списания пени обращаться никуда не нужно. Достаточно оплатить основную сумму долга. Пеня будет списана автоматически. Во всех территориальных подразделениях органов государственных доходов созданы комиссии по списанию пени. Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, перейдя по ссылке , а также с помощью мобильного приложения eSalyq mobile (AppStore, PlayMarket)", - уточнили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства