Глава МОН доложил президенту о состоянии учебного процесса в период пандемии

Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра образования и науки о ходе исполнения поручений, обнародованных в послании народу Казахстана, а также на заседании Национального совета общественного доверия и расширенном заседании правительства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Асхат Аймагамбетов доложил президенту, что министерством активно реализуются меры по повышению статуса педагогов, на 25% увеличена заработная плата учителей. В этом году планируется строительство новых 200 школ.

Глава государства был проинформирован о состоянии учебного процесса в период пандемии и принимаемых мерах по восполнению знаний школьников, созданию благоприятной среды для детей и реализации проекта "Читающая школа".

В ходе встречи также обсуждались вопросы, касающиеся защиты прав детей, развития отечественных колледжей и вузов, повышения качества высшего образования, обеспечения академической свободы и дальнейшей оптимизации учебных заведений.

В завершение президент поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию сферы науки и образования Казахстана.

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