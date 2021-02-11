Президент Афганистана выразил признательность Казахстану за экономическую помощь

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - По инициативе афганской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Ашрафом Гани. Лидеры Казахстана и Афганистана обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, президент Афганистана выразил признательность Казахстану за неизменную поддержку внутриафганскому диалогу, эффективную и масштабную экономическую помощь его стране. Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменность курса Казахстана на всестороннюю поддержку афганского государства. По словам главы государства, Казахстан на высоком уровне будет принимать деятельное участие в работе международных и региональных форумов по обеспечению безопасности и оказанию содействия Афганистану в восстановлении его экономики и социальной инфраструктуры.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что с целью активизации всесторонних контактов с Афганистаном им создан институт специального посланника в ранге посла по особым поручениям. Президенты достигли договоренности о продолжении диалога по конкретным вопросам и направлениям сотрудничества в ходе визита представительной правительственной делегации в Казахстан в первой половине этого года. Президент Ашраф Гани получил приглашение совершить официальный визит в нашу страну для закрепления итогов переговоров правительственных делегаций и обсуждения перспектив взаимодействия между Казахстаном и Афганистаном.





Напомним , президент Ашраф Гани получил приглашение совершить официальный визит в Казахстан.

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