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Во сколько обойдется Казахстану реализация закона о биологической безопасности

15.02.2021 6670
Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Проект закона "О биологической безопасности Республики Казахстан" опубликован на сайте "Открытые НПА", передает Kazakhstan Today.
 
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев неоднократно поднимал вопрос о необходимости законодательного урегулирования вопросов биологической безопасности.
 

27 мая 2020 года на 3-м заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) он отметил биобезопасность как значимую составляющую нацбезопасности, о готовности к повторной вспышке коронавируса в условиях наличия в нашей стране и в сопредельных государствах стойких природных очагов иных особо опасных инфекций. Крайне важная задача - уделить первостепенное внимание принятию превентивных медико-санитарных мер для защиты здоровья граждан. Система биологической безопасности должна работать по общим стандартам, а возможные прогнозируемые последствия развития угрожающей биологической ситуации требуют единой системы обеспечения биобезопасности страны, что потребует разработки закона "О биологической безопасности Республики Казахстан", - говорится в обосновании необходимости разработки законопроекта.

 
16 ноября 2020 года на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции президентом поручено продолжить работу по всем направлениям обеспечения биобезопасности и внести проект закона по биобезопасности до конца работы текущей сессии парламента на рассмотрение депутатов.
 
В документе отмечается, что анализ существующих нормативных правовых актов показывает, что НПА частично и разрозненно регулируют вопросы биологической безопасности, отсутствуют единые подходы и принципы регулирования. Кроме того, в силу отсутствия единых подходов и принципов регулирования в области биологической безопасности, подходы к законодательному решению одних и тех же вопросов, но в различных сферах общественных отношений противоречивы, а в некоторых случаях вступают в конфликт, порождают конкуренцию норм и пробелы в законодательном регулировании.
 

Таким образом, законодательство в области биологической безопасности следует оценить как находящееся на начальной стадии развития, содержащее отдельные законодательные акты опосредствованного действия или отдельные статьи в законах смежных отраслей", - сказано в документе.

 
Для разрешения сложившейся ситуации в рамках разрабатываемого проекта закона предлагается предусмотреть следующие положения:
 
 - определить уполномоченный государственный орган в области биологической безопасности, с возложением на него функций реализации государственной политики и межведомственной координации в данной сфере;
 
 - регламентировать деятельность по обращению с патогенными биологическими агентами на всех стадиях работы с ними;
 
 - определить зоны ответственности госорганов в области биологической безопасности на центральном и местном уровне, субъектов, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами;
 
 - ввести особый порядок государственного контроля за обращением патогенных биологических агентов;
 
 - предусмотреть государственное регулирование в области биобезопасности путем применения разрешительных процедур и аттестации;
 
 - предусмотреть создание и ведение единого реестра специалистов, работающих с биоагентами I-II группы патогенности;
 
 - предусмотреть возможность принудительной обсервации или карантина для лиц, заболевших в результате нахождения в зоне высокого риска инфекционного заболевания;
 
 - создать информационные системы в области биологической безопасности, позволяющие проводить оценку воздействий различных биологически опасных загрязнителей на здоровье человека и их влияние на окружающую среду, и др.
 
Реализация указанного законопроекта потребует финансовых затрат из государственного бюджета:
 
  • на разработку новой информационной системы по обеспечению биологической безопасности в размере порядка 159 628,8 тыс. тенге;

  • на дооснащение, совершенствование и строительство лабораторной базы по обращению с опасными биологическими агентами - 7 285 283, 5 тыс. тенге;

  • на разработку и внедрение образовательных программ по биологической безопасности для учебных баз государственных органов - 68 000 тыс. тенге;

  • на реализацию норм по социальному обеспечению специалистов государственных организаций, работающих с биологическими агентами I и II категорий патогенности:
 
 - жилищные выплаты - 1 083 313,4 тыс. тенге (на 2021-2023 годы, 361 104,5 тыс. тенге ежегодно);
 
 - дополнительные меры социального обеспечения (надбавки к заработной плате, дополнительные выплаты на оздоровление) - 15 984 613 тыс. тенге (на 2021-2023 годы, 5 328 204,3 тыс. тенге ежегодно).
 
В Республике будет сформирована единая основа биологической безопасности и ее обеспечения, с охватом сфер здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия, экологической, ветеринарной, фитосанитарной безопасности, гражданской защиты и науки. Будут созданы правовые и методические основы биологической безопасности, соответствующей терминологической базы, что, в свою очередь, позволит минимизировать негативное влияние на социально-экономическую и геополитическую деятельность страны, сопоставимая с угрозой национальной и международной безопасности", - сказано в документе.

Принятие единого закона "О биологической безопасности Республики Казахстан" позволит:

- унифицировать нормы действующих законов, регулирующих сферу обеспечения биологической безопасности, устранит имеющиеся противоречия и пробелы;

- скоординировать и распределить обязанности и полномочия государственных органов в обеспечении биологической безопасности;

- расширить инструментарий по идентификации текущей степени риска биологической опасности.
 
С полным текстом законопроекта можно ознакомиться здесь.
 

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