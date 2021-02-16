Во сколько обойдется Казахстану реализация закона о биологической безопасности

Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Проект закона "О биологической безопасности Республики Казахстан" опубликован на сайте "Открытые НПА", передает Kazakhstan Today.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев неоднократно поднимал вопрос о необходимости законодательного урегулирования вопросов биологической безопасности.

27 мая 2020 года на 3-м заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) он отметил биобезопасность как значимую составляющую нацбезопасности, о готовности к повторной вспышке коронавируса в условиях наличия в нашей стране и в сопредельных государствах стойких природных очагов иных особо опасных инфекций. Крайне важная задача - уделить первостепенное внимание принятию превентивных медико-санитарных мер для защиты здоровья граждан. Система биологической безопасности должна работать по общим стандартам, а возможные прогнозируемые последствия развития угрожающей биологической ситуации требуют единой системы обеспечения биобезопасности страны, что потребует разработки закона "О биологической безопасности Республики Казахстан", - говорится в обосновании необходимости разработки законопроекта.

16 ноября 2020 года на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции президентом поручено продолжить работу по всем направлениям обеспечения биобезопасности и внести проект закона по биобезопасности до конца работы текущей сессии парламента на рассмотрение депутатов.

В документе отмечается, что анализ существующих нормативных правовых актов показывает, что НПА частично и разрозненно регулируют вопросы биологической безопасности, отсутствуют единые подходы и принципы регулирования. Кроме того, в силу отсутствия единых подходов и принципов регулирования в области биологической безопасности, подходы к законодательному решению одних и тех же вопросов, но в различных сферах общественных отношений противоречивы, а в некоторых случаях вступают в конфликт, порождают конкуренцию норм и пробелы в законодательном регулировании.

Таким образом, законодательство в области биологической безопасности следует оценить как находящееся на начальной стадии развития, содержащее отдельные законодательные акты опосредствованного действия или отдельные статьи в законах смежных отраслей", - сказано в документе.

Для разрешения сложившейся ситуации в рамках разрабатываемого проекта закона предлагается предусмотреть следующие положения:

- определить уполномоченный государственный орган в области биологической безопасности, с возложением на него функций реализации государственной политики и межведомственной координации в данной сфере;

- регламентировать деятельность по обращению с патогенными биологическими агентами на всех стадиях работы с ними;

- определить зоны ответственности госорганов в области биологической безопасности на центральном и местном уровне, субъектов, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами;

- ввести особый порядок государственного контроля за обращением патогенных биологических агентов;

- предусмотреть государственное регулирование в области биобезопасности путем применения разрешительных процедур и аттестации;

- предусмотреть создание и ведение единого реестра специалистов, работающих с биоагентами I-II группы патогенности;

- предусмотреть возможность принудительной обсервации или карантина для лиц, заболевших в результате нахождения в зоне высокого риска инфекционного заболевания;

- создать информационные системы в области биологической безопасности, позволяющие проводить оценку воздействий различных биологически опасных загрязнителей на здоровье человека и их влияние на окружающую среду, и др.

Реализация указанного законопроекта потребует финансовых затрат из государственного бюджета:

на разработку новой информационной системы по обеспечению биологической безопасности в размере порядка 159 628,8 тыс. тенге;





на дооснащение, совершенствование и строительство лабораторной базы по обращению с опасными биологическими агентами - 7 285 283, 5 тыс. тенге;





на разработку и внедрение образовательных программ по биологической безопасности для учебных баз государственных органов - 68 000 тыс. тенге;





на реализацию норм по социальному обеспечению специалистов государственных организаций, работающих с биологическими агентами I и II категорий патогенности:

- жилищные выплаты - 1 083 313,4 тыс. тенге (на 2021-2023 годы, 361 104,5 тыс. тенге ежегодно);

- дополнительные меры социального обеспечения (надбавки к заработной плате, дополнительные выплаты на оздоровление) - 15 984 613 тыс. тенге (на 2021-2023 годы, 5 328 204,3 тыс. тенге ежегодно).

В Республике будет сформирована единая основа биологической безопасности и ее обеспечения, с охватом сфер здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия, экологической, ветеринарной, фитосанитарной безопасности, гражданской защиты и науки. Будут созданы правовые и методические основы биологической безопасности, соответствующей терминологической базы, что, в свою очередь, позволит минимизировать негативное влияние на социально-экономическую и геополитическую деятельность страны, сопоставимая с угрозой национальной и международной безопасности", - сказано в документе.





Принятие единого закона "О биологической безопасности Республики Казахстан" позволит:



- унифицировать нормы действующих законов, регулирующих сферу обеспечения биологической безопасности, устранит имеющиеся противоречия и пробелы;





- скоординировать и распределить обязанности и полномочия государственных органов в обеспечении биологической безопасности;



- расширить инструментарий по идентификации текущей степени риска биологической опасности.

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться здесь

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